Rehberg/Kruse: Haushaltsausschuss erhöht Verkehrsetat 2018 um gut 200 Millionen Euro

Berlin (ots) - Mehr Geld für Häfen, Bahn, ÖPNV und digitaleTechnologienAm gestrigen Mittwoch, 27. Juni 2018, hat der Haushaltsausschussdes Deutschen Bundestages in der Bereinigungssitzung umfangreicheVerbesserungen am Etat des Bundesverkehrsministeriums beschlossen.Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, und der zuständigeBerichterstatter im Haushaltsausschuss, Rüdiger Kruse:Eckhard Rehberg: "Die Beratungen zum diesjährigen Bundesetat fürVerkehr und digitale Infrastruktur wurden erfolgreich abgeschlossen.Im Vergleich zum Regierungsentwurf haben wir die Mittel allein fürProjekte im Jahr 2018 um über 200 Millionen Euro erhöht."Rüdiger Kruse: "Beim Etat des Bundesverkehrsministeriums geht esnicht nur um die klassische Wartung oder den Ausbau der deutschenInfrastruktur. Wie ein roter Faden zieht sich auch der Wille zuInnovation und Nachhaltigkeit durch die Haushaltstitel. So fördernwir beispielsweise die umweltfreundlicheren Antriebstechnologien LNG,Wasserstoff und Brennstoffzelle - egal ob auf der Straße oder zuWasser. Weiterhin haben wir Maßnahmen zur Marktreifung desautomatisierten Fahrens ergriffen. Wir beschleunigen den 5G-Ausbau,ebenso die Innovationszyklen in allen Verkehrsbereichen.Mit 3,5 Millionen Euro für digitale Testfelder in Häfen verfolgenwir unsere Strategie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit derdeutschen Häfen konsequent weiter. Auf den Testfeldern können dieInnovationen der Logistik 4.0, des Güterumschlags und -transportsunter Realbedingungen erprobt, bewertet und weiterentwickelt werden.Weiter hervorzuheben sind folgende Projekte:Kickstart der 5x5G-Strategie6 Millionen EuroWie im Koalitionsvertrag anvisiert, treiben wir den Ausbau derBreitbandnetze als Schlüsselfaktor einer erfolgreichenDigitalisierung voran. Eine der hierfür entwickelten Maßnahmen istdie nun erstmalig etatisierte "5x5G-Strategie", bei der fünf Regionenprioritär mit dem entsprechenden Mobilfunkstandard ausgestattetwerden, um Forschung zu intensivieren, den Infrastrukturaufbau zubeschleunigen und Deutschland so langfristig zu einem Leitmarkt für5G zu entwickeln.Modernisierung des Bahnfunks35 Millionen EuroTelefonie und mobile Internetnutzung sind für Bahnreisende leidereine mühselige Angelegenheit. Grund hierfür ist oftmals, dass dieNetze der öffentlichen Telekommunikationsanbieter nicht dassicherheitssensitive Mobilfunknetz der Bahnunternehmen "GSM-R"(Global System for Mobile Communications - Railway) stören dürfen.Letzteres fußt derzeit noch auf einem veralteten Technikstandard, dernun mithilfe einer Bundesförderung überholt werden kann. Ziel ist es,die Funkmodule der Triebfahrzeuge störungsfest zu machen, sodass dieöffentlichen Mobilfunknetze nicht länger auf Sicherheitsabstand zumSchienennetz - und zu ihren Kunden - gehen müssen.Automatisiertes Fahren wird sicherer7 Millionen EuroIm Rahmen des Projekts "Sicherheit der automatisiertenStraßenfahrzeuge" entwickeln die Technische Universität Dresden undmehrere Industriepartner einen neuartigen Fahrsimulator. Mithilfedieser Technologie sollen Probanden automatisierte Fahrsystemejenseits des Straßenverkehrs testen, ohne andere Verkehrsteilnehmerpotenziell zu gefährden.Ein Konzept für die "Smart City"100.000 EuroMit dem Innovationsfonds Smart-City sollen Anreize für Lösungen imBereich nachhaltiger Stadtorganisation und Mobilität geschaffenwerden. Die Einführung des Innovationsfonds soll mit den zurVerfügung gestellten 100.000 Euro für Planungsmittel vorbereitetwerden. Dabei soll eine geeignete Struktur zur gezielten Förderungvon Start-Ups und zur Verstetigung erfolgreicher Start-Ups entwickeltwerden.Finanzielle Anreize für die Schiene175 Millionen Euro in 2018Mit ihrem "Masterplan Schienengüterverkehr" schafft dieBundesregierung Anreize, damit sich mehr und mehr Verkehr auf dieSchiene verlagert. Der Haushaltsausschuss unterstützt dieses umwelt-und klimafreundliche Anliegen nun durch eine anteilige Finanzierungder Trassenpreise (der deutschen "Schienenmaut") in Höhe von 175Millionen Euro allein im Jahr 2018 und macht die Schiene damit nochwettbewerbsfähiger.Innovative Hafentechnologien22 Millionen EuroMit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 22 Millionen Euro setzt derHaushaltsausschuss ein deutliches Zeichen für die Verlängerung deserfolgreichen Programms "Innovative Hafentechnologien" (IHATEC) bis2025. Damit helfen wir den Häfen, das stark anwachsendeUmschlagaufkommen zu bewältigen und Logistikketten zu verbessern.Dabei sollen bestehende Arbeitsplätze erhalten und neue Arbeitsplätzegeschaffen werden. Die Projekte können eine große Bandbreite haben -vom Einsatz automatisierter Systeme für den Güterumschlag über dieIT-optimierte Prozesssteuerung in der Lagerhaltung bis hin zuMaßnahmen zur Bekämpfung von Cyber-Angriffen.Bekenntnis zu Wasserstoff und Brennstoffzelle10 Millionen EuroDamit die Projekte des "Nationalen InnovationsprogrammsWasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie" (NIP) mit längererLaufzeit bereits in diesem Jahr an den Start gehen können, haben wirzusätzliche 10 Millionen Euro beschlossen. So stärken wir diese fürdie deutsche Wertschöpfung wichtige Zukunftsbranche. Mit demaktuellen NIP-Programm 2016-2026 werden insbesondere die Produkte dernachhaltigen Mobilität an den Markt herangeführt.Eine Magnetschwebebahn für den Flughafen München4 Millionen EuroDer Flughafen München ist zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandortgeworden. Doch die verkehrlichen Anbindungen innerhalb des Arealsbedürfen einer entschiedenen Verbesserung durch ein spurengebundenesVerkehrssystem. Die auf den Nahverkehrsbereich optimierteMagnetschwebetechnik soll erstmalig in Deutschland zum Einsatz kommenund eine wesentlich bessere Nutzung des Flughafengeländesermöglichen. Für die Planungsmittel und die Projektvorbereitung sind4 Millionen Euro als erste Tranche vorgesehen.Nachhaltigkeit der See- und Binnenschiffe fördern14 Millionen EuroDer Haushaltsausschuss hat die Förderung von umweltfreundlicherBordstromversorgung und mobiler Landstromversorgung für See- undBinnenschiffe mit 14 Millionen Euro beschlossen. Ziel der Maßnahmeist die Verringerung der Umweltbelastungen - insbesondere durchStickoxid-Emissionen -, die durch den Betrieb bordseitiger Motoren anden Liegeplätzen entstehen.Verbilligter ÖPNV in fünf deutschen Städten95 Millionen EuroIn den Anstrengungen um bessere Luftqualität in den besondersbetroffenen Städten lassen wir nicht nach. Durch den Beschluss imHaushaltsausschuss über zusätzliche 95 Millionen Euro für Maßnahmenin fünf ausgewählten Städten steigern wir die Attraktivität des ÖPNVdeutlich. Im nächsten Jahr sollen weitere 30 Millionen Eurodazukommen. Wichtig für uns ist aber auch die Erkenntnis über dieEffizienz der fünf kommunalen Modellvorhaben. Daher werden diesewissenschaftlich begleitet und evaluiert.Neubau der Friesenbrücke15 Millionen EuroDie Friesenbrücke über die Ems bei Weener wurde 2015 durch einSeeschiff gerammt und dadurch irreparabel zerstört. Anstatt von einem1:1-Ersatz soll eine Drehbrücke errichtet werden. 