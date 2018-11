Rehberg/Körber: Deutschland nimmt internationale Verantwortung wahr

Berlin (ots) - Haushaltsausschuss stärkt Mittel fürEntwicklungszusammenarbeitDie Haushaltspolitiker der Koalition haben in derBereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des DeutschenBundestages am gestrigen Donnerstag entscheidende Verbesserungen imEtat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung beschlossen. Hierzu erklären der haushaltspolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, und derzuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss, Carsten Körber:Eckhardt Rehberg: "Durch den Mittelaufwuchs von 520 Millionen Euroleistet das Ministerium einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung desKoalitionsvertrages. Wir werden auch im kommenden Jahr die ODA-Quotebei 0,50 Prozent stabil halten. Damit wird unser Land seinergestiegenen internationalen Verantwortung in der Welt gerecht. Sohaben wir die Zusage der Bundeskanzlerin auf dem Afrika-Gipfel in dervergangenen Woche direkt umgesetzt. Für denEntwicklungsinvestitionsfonds mit Afrika stehen jetzt 100 MillionenEuro bereit."Carsten Körber: "Neben unseren Schwerpunkten bei derZusammenarbeit mit der Wirtschaft und bei Ausbildung undBeschäftigung setzen wir auch klare Akzente in der internationalenZusammenarbeit. Das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) erhält von uns fürdie strategische Neuausrichtung insgesamt 40 Millionen Euro. DessenLeiter, UN-Untergeneralsekretär Achim Steiner, macht einehervorragende Arbeit. Diese unterstützen wir gern. Aber auch andere,wie das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, erhalten zusätzliche Mittel. Daszeigt, wir nehmen unsere Verantwortung ernst und leisten unserenBeitrag."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell