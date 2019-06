Rehberg: Haushaltsentwurf gute Grundlage für weitere Beratungen im Bundestag

Berlin (ots) - Schwierige Haushaltslage des Bundes auch Folge derweitreichenden Hilfen an Länder und GemeindenDas Bundeskabinett hat heute den Haushaltsentwurf 2020 und denFinanzplan bis 2023 beschlossen. Dazu erklärt der haushaltspolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg:"Der Haushaltsentwurf von Finanzminister Scholz ist eine guteGrundlage für die weiteren Beratungen im Bundestag in der zweitenJahreshälfte. Die Schwarze Null steht, wie wir das in der Koalitionvereinbart haben. Angesichts der hohen Globalen Minderausgaben undder Entnahmen aus der Rücklage ist offenkundig, dass der Haushalt einstrukturelles Defizit von weit über zehn Milliarden Euro aufweist.Für weitere Ausgabewünsche ohne Gegenfinanzierung gibt es keinenSpielraum mehr.Die schwieriger werdende Haushaltslage des Bundes ist auch eineFolge der weitreichenden Hilfen des Bundes für die Länder undKommunen in den letzten Jahren. Der Bund tritt allein von 2019 bis2023 Umsatzsteuermittel von über 70 Milliarden Euro an die Länder ab.Zuletzt ist die Bundesregierung den Ländern bei der finanziellenBeteiligung an den Integrationskosten weiter entgegengekommen, als esder Koalitionsvertrag vorsieht. In einem föderalen System mussgelten, dass jede Ebene ihre Aufgaben gemäß ihren eigenenZuständigkeiten finanziert und erledigt.Wir werden im Parlament den Haushaltsentwurf 2020 von MinisterScholz intensiv beraten und bereits absehbar - gemäß dem Struck'schenGesetz - Änderungen vornehmen. Ende November wird der Haushalt vomBundestag endgültig beschlossen.Wir fordern die Bundesregierung auf, im Klimakabinett zügig, dasheißt vor Beginn der parlamentarischen Beratungen zum Bundeshaushalt,Maßnahmen zum CO2-Abbau zu beschließen und im Energie- und Klimafonds(EKF) einzupflegen. Den EKF werden wir einer Generalrevisionunterziehen. Bisher gibt es bei einer Reihe von Programmen erheblicheProbleme beim Abfluss der Mittel. Für einen wirksamen Klimaschutzmüssen wir diese Probleme endlich abstellen.Nicht nachvollziehbar ist die Absenkung der Barmittel für densozialen Wohnungsbau von 1 Mrd. Euro auf 150 Mio. Euro im Jahr 2020.Die Länder müssen in der Lage sein, die zugesagten Mittel von 1 Mrd.Euro vollständig im nächsten Jahr zu verwenden. Wir dringen auf eineRückkehr zum alten Haushaltsansatz, wie im Koalitionsvertragvereinbart.Der Finanzplan bis 2023 weist eine Reihe von offenen Punkten aus,zu denen Finanzminister Scholz jetzt Farbe bekennen muss. Hier gehtes um die richtigen Prioritäten für die Zukunft unseres Landes. Nichtnotwendige Ausgaben und Subventionen müssen auf den Prüfstandgestellt werden, um andere Ausgaben zu ermöglichen. Dem Digitalfondsfür den Digitalpakt Schule und für den Breitbandausbau fehlen rund7,5 Mrd. Euro aus Steuermitteln. Die Finanzierung muss FinanzministerScholz aus Gründen der Planungssicherheit jetzt sicherstellen.Die NATO-Quote zu den Verteidigungsausgaben darf nach 2021 nichtabsinken. Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2024 das Ziel von1,5 Prozent des BIP zu erreichen. Die Strategie des Auf-Sicht-Fahrensbeim Verteidigungshaushalt muss ein Ende haben. Hier geht es um dieGlaubwürdigkeit Deutschlands gegenüber unseren internationalenPartnern."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell