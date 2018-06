Rehberg/Haase: Wichtige Akzente für die Entwicklung ländlicher Räume

Berlin (ots) - Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse istzentrales ZielDie Haushaltspolitiker der Koalition haben in derBereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages amgestrigen Mittwoch, 27. Juni 2018, den Haushalt desBundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft abschließendberaten. Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, und der zuständigeBerichterstatter im Haushaltsausschuss, Christian Haase:Eckhardt Rehberg: "Die Mittel für den ländlichen Raum sind einwichtiges Signal für die Menschen in Deutschland. Wir sind auf einemguten Weg, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Landzu schaffen."Christian Haase: "Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion legt in dieserLegislaturperiode erneut einen Schwerpunkt ihrer Arbeit auf dieFörderung ländlicher Räume. In Deutschland leben rund 60 Prozent derBevölkerung in diesen Regionen, die 91 Prozent der gesamten FlächeDeutschlands abdecken. Ländliche Räume sind also für weit mehr alsdie Hälfte unserer Bevölkerung Lebens-, Wirtschafts- undErholungsräume. Daher ist es richtig, dass wir nicht nur imBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft neue Stellen undZuständigkeiten schaffen, sondern auch das Bundesprogramm fürländliche Entwicklung (BULE) mit 55 Millionen Euro fortsetzen. Beider Gemeinschaftsaufgabe für Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK)stehen 40 Millionen Euro für die ländliche Entwicklung zur Verfügung.Zudem schaffen wir weitere Gestaltungsmöglichkeiten durch denSonderrahmenplan innerhalb der GAK in Höhe von zunächst 10 MillionenEuro."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell