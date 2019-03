Rehberg: Die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung ist nicht finanzierbar

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Finanzplanung weist jedes Jahr erheblichesstrukturelles Defizit auf. Müssen unsere Prioritäten neu definieren.Zu den Eckwerten für den Bundeshaushalt 2020 und den Finanzplanbis 2023 erklärt der haushaltspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg:Eckhardt Rehberg: "Die Finanzplanung von Finanzminister Scholzweist jedes Jahr ein erhebliches strukturelles Defizit auf. Im Jahr2020 erfüllt der Bund nur noch knapp die Vorgabe der Schuldenbremsedes Grundgesetzes für ein strukturelles Defizit von maximal 0,35Prozent des BIP. Die Schwarze Null kann nur noch durch GlobaleMinderausgaben von über 4 Milliarden Euro pro Jahr und hohe Entnahmenaus der Asyl-Rücklage - also Verwendung der Überschüsse dervergangenen Jahre - erreicht werden. Anders als Finanzminister Scholzbehauptet, können wir uns nicht fast alles leisten. FinanzministerScholz begibt sich in einen Widerspruch zwischen seinen Rollen alsFinanzminister und SPD-Parteipolitiker.Wir haben uns in sehr guter wirtschaftlicher Lage zu vielgeleistet. Nun müssen wir in der Haushaltsplanung umsteuern. NeueSchulden und Steuererhöhungen sind auch weiterhin mit der Union nichtzu machen. Daher müssen wir den Koalitionsvertrag kritisch überprüfenund Ausgabewünsche infrage stellen. Länder und Kommunen haben wirumfassend entlastet. Das Geld fehlt jetzt dem Bund. WeitereEntlastungen für Länder und Kommunen kann es nicht mehr geben. DieSozialleistungen im Bundeshaushalt steigen auf fast 200 MilliardenEuro im Jahr 2023. Dies wären rund 53 Prozent der Ausgaben. Hierkönnen wir keinem weiteren Aufwuchs zustimmen. Die Grundrente ohneBedürftigkeitsprüfung, wie sie die SPD fordert, ist nichtfinanzierbar.Wir müssen jetzt alle Kraft darauf verwenden, die wirtschaftlicheDynamik in Deutschland neu zu entfachen und in Zukunftsausgaben wieBildung und Infrastruktur zu investieren. Unsere internationalenVerpflichtungen im Bereich Bündnisverteidigung und Entwicklungshilfemüssen wir dauerhaft erfüllen. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeitgegenüber unseren internationalen Partnern. Das alles setzt voraus,dass wir unsere Prioritäten in der Koalition neu definieren. Daraufwerden wir in den nächsten Monaten drängen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell