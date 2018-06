Rehberg/Gröhler: Mehr Geld für die innere Sicherheit

Berlin (ots) - Baukindergeld kommt ohne WohnflächenbegrenzungDie Haushaltspolitiker der Koalition haben in derBereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des DeutschenBundestages am gestrigen Mittwoch, 27. Juni 2018, wichtige Änderungenim Haushalt des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimatbeschlossen. Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, und der zuständigeBerichterstatter im Haushaltsausschuss, Klaus-Dieter Gröhler:Eckhardt Rehberg: "In den parlamentarischen Beratungen haben wirden Etat des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat um375 Millionen Euro auf gut 14,1 Milliarden Euro aufgestockt. Alleinfür den Bereich "Innere Sicherheit" sind nun rund 5,4 Milliarden Eurovorgesehen."Klaus-Dieter Gröhler: "Bereits im Haushalt 2018 haben wir denersten Schritt zur Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbartenzusätzlichen 7.500 Stellen für die Sicherheitsbehörden gegangen.Zudem werden die bereits in der vergangenen Legislaturperiodebeschlossenen Sicherheitspakete weiter umgesetzt. Dadurch stehen derBundespolizei insgesamt 3.075 und dem Bundeskriminalamt 525zusätzliche Stellen in 2018 zur Verfügung. Das Bundesamt fürMigration und Flüchtlinge ist mit fast 1.650 zusätzlichen Stellen undder Entfristung von knapp 4.500 Stellen verstärkt worden.Für die Modernisierung der Fahrzeuge der Bereitschaftspolizeiender Länder erhöht die Koalition die Mittel um 50 Prozent (+ 10Millionen Euro) auf gut 29 Millionen Euro.Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Zahlantisemitisch-motivierter Vorfälle ist auch der Mittelzuwachs für denBeauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschlandund den Kampf gegen Antisemitismus sehr wichtig zur Finanzierung vonVorhaben im Kampf gegen Antisemitismus.Das erfolgreiche Programm "Kriminalprävention durchEinbruchsicherung" der KfW hat die Koalition um 15 Millionen Euro auf65 Millionen Euro aufgestockt.Das im Koalitionsvertrag vorgesehene Baukindergeld ist wie imKoalitionsausschuss vereinbart ohne Wohnflächenbegrenzung in denHaushalt eingearbeitet. Damit haben wir einen wirksamen Impuls fürdie Eigentumsbildung von Familien gesetzt.Im Baubereich hat die Koalition vor allem zwei Programme mit einemVolumen in Höhe von jeweils 100 Millionen Euro aufgelegt: ZurWeiterentwicklung der Städtebauförderung werden zwei Modellprojektegefördert. Zudem wird das Programm "Sanierung kommunalerEinrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur"fortgesetzt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell