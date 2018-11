Rehberg/Gröhler: Etat für die Sicherheit

Berlin (ots) - Deutliche Steigerungen im Haushalt desBundesinnenministeriumsDer Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigenDonnerstag die abschließenden Beratungen des Bundeshaushalts 2019begonnen. Zum Etat des Bundesministeriums des Innern, für Bau undHeimat (BMI) erklären der haushaltspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg und der zuständigeBerichterstatter im Haushaltsausschuss, Klaus-Dieter Gröhler:Eckhardt Rehberg: "Für die Unionsfraktion hat die InnereSicherheit hohe Priorität. Mit dem Haushalt 2019 bekommen dieSicherheitsbehörden deutlich mehr Geld und Personal. In Umsetzung dervereinbarten 7.500 Stellen bei den Sicherheitsbehörden aus demKoalitionsvertrag werden 2019 zusätzlich 3.120 Stellenbereitgestellt, darunter die Bundespolizei mit 2.100, dasBundeskriminalamt mit gut 475 und das Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik mit 325 Stellen. Mit den 2018 beschlossenenStellen stehen bereits jetzt gut 4.000 der vereinbarten 7.500 Stellenzur Verfügung."Klaus-Dieter Gröhler: "Der Bund geht bei der Ausrüstung derSicherheitsbehörden mit gutem Beispiel voran. Zusätzlich 64 MillionenEuro stellt der Bund für geschützte Fahrzeuge derBereitschaftspolizeien der Länder und 100 Millionen Euro fürFahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren und für den zivilenKatastrophenschutz bereit. Die Länder fordere ich auf, ebenfalls indie Ausrüstung ihrer Polizeien und Feuerwehren zu investieren. Weiterist es ein Erfolg der Union, dass wir das KfW-Programm"Kriminalprävention durch Einbruchsicherung" auf ein Volumen von 80Millionen Euro erhöht haben.Für die Sportförderung kann das unionsgeführte Innenministerium2019 231 Millionen Euro ausgeben und damit fast 65 Millionen Euromehr als 2017. In den parlamentarischen Beratungen hat die Union füreine Erhöhung von gut 36 Millionen Euro gesorgt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell