Rehberg: Griechenland muss Reformkurs fortsetzen

Berlin (ots) - Haushaltsausschuss gibt grünes Licht für letzteKredittranche des HilfsprogrammsDer Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigenMittwoch, 1. August 2018, der Auszahlung der letzten Kredittranche anGriechenland in Höhe von 15 Milliarden Euro zugestimmt. Dazu erklärtder haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Eckhardt Rehberg:"Der Haushaltsausschuss hat heute grünes Licht für die Auszahlungder letzten Kredittranche an Griechenland gegeben. Dies war möglich,nachdem die griechische Regierung Kürzungen im Verteidigungsetatzugesagt hat und diese Kürzungen von den Europäischen Institutionenpositiv bewertet wurden. Mit dieser Maßnahme kompensiert diegriechische Regierung, dass sie die für Ende Juni 2018 vereinbarteStreichung der Ermäßigung bei der Mehrwertsteuer für fünfgriechischen Inseln auf Ende Dezember 2018 verschoben hat.Auch weiterhin wird sich Griechenland einer Überprüfung durch dieGeldgeber stellen müssen. Die Institutionen werden vierteljährlichdie Einhaltung der Reformzusagen im Rahmen derNachprogrammüberprüfung überwachen. Die Unionsfraktion wird derjährlichen Auszahlung der rechnerischen SMP-Gewinne der EZB und derFreigabe der verabredeten weiteren Schuldenerleichterungen imHaushaltsausschuss nur zustimmen, wenn Griechenland den Reformkursbeibehält."