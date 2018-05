Rehberg: Finanzplanung des Bundes bis 2022 enthält Lücken

Berlin (ots) - Union für Nachbesserungen bei Investitionen undVerteidigungsausgabenDie Bundesregierung hat am heutigen Mittwoch den 2. Entwurf desBundeshaushalts 2018 und die Eckwerte zum Finanzplan des Bundes 2019bis 2022 beschlossen. Dazu erklärt der haushaltspolitische Sprecherder CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg:"Es ist erfreulich, dass die solide Finanzpolitik von WolfgangSchäuble ohne neue Schulden - wie im Koalitionsvertrag vereinbart -fortgesetzt wird. Der 2. Regierungsentwurf für den Haushalt 2018 istordentlich und eine gute Grundlage für die anstehenden Beratungen.In der Asyl-Rücklage des Bundes liegen fast 24 Milliarden Euro.Diese Mittel will der Bundesfinanzminister bis zum 2021 ausgeben.Trotzdem enthält die Finanzplanung bis 2022 leider einige Lücken.Dass Bundesfinanzminister Scholz die Investitionen in 2021 und2022 deutlich sinken lassen will, bedarf einer Korrektur. Zumal wirmit dem im Koalitionsvertrag verabredeten Planungs- undBaubeschleunigungsgesetz mehr Dynamik bei den Investitionen erreichenwollen. Scholz sollte sich an die Spitze der Bewegung für einvereinfachtes Planungsrecht setzen.Auch bei anderen wichtigen Politikfeldern gibt es bisher keinebzw. nur unzureichende Vorsorge, obwohl die zukünftigen Belastungenbereits absehbar sind: In der Finanzplanung sind die höherenZahlungen an die EU infolge des Brexits, für die FinanzministerScholz bereits eine Zusage gegeben hat, noch nicht hinreichendabgebildet. Auch für den Abbau der kalten Progression ist noch keineVorsorge getroffen. Es reicht nicht aus bei diesen wichtigen Themen"auf Sicht zu fahren".Die vorgesehenen Steigerungen bei den Verteidigungsausgaben sindebenfalls nicht ausreichend, um bestehende Fähigkeitslücken zuschließen und der Bundeswehr die bestmögliche Ausrüstung zurVerfügung zu stellen. Finanzminister Scholz sollte hätte dieForderungen des Wehrbeauftragten und langjährigenSPD-Bundestagsabgeordneten ernst nehmen sollen.Die Sozialausgaben steigen in den kommenden Jahren stetig. Anstattsich neue Fortbildungsprogramme auszudenken, sollten die hohenReserven bei der Bundesagentur für Arbeit zeitnah über deutlicheBeitragssatzsenkungen an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerzurückgegeben werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell