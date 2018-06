Rehberg/Brandl: Wohl der Soldatinnen und Soldaten steht für uns im Mittelpunkt

Berlin (ots) - 26 Millionen Euro zusätzlich für Verpflegung,Digitalisierung und BundeswehruniversitätenAm gestrigen Mittwoch, 27. Juni 2018, hat der Haushaltsausschussdes Deutschen Bundestages in der Bereinigungssitzung weitreichendeVerbesserungen am Etat des Bundesministeriums der Verteidigungbeschlossen. Hierzu erklären der zuständige Berichterstatter imHaushaltsausschuss, Reinhard Brandl, und der haushaltspolitischeSprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg:Reinhard Brandl: "Wir haben gestern eine Vielzahl vonVerbesserungen für die Bundeswehr auf den Weg gebracht. Wir stellenzwei Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, um die ausreichendeVersorgung mit Einmannpackungen zu garantieren. Die Deckung desBedarfs für unsere Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz, imRahmen der Verpflichtungen der Nato Response Force (NRF), der NatoSpeerspitze Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) und auch inder einsatzgerechten Ausbildung hat für uns oberste Priorität.Wir bringen die Digitalisierung unserer Streitkräfte weiter voranund investieren in die Informationssicherheit. 13 Millionen Eurostehen in diesem Jahr zusätzlich zur Beschaffung von IT-Ausstattungfür das Computer Emergency Response Team (CERT) bereit. Wir reagierendamit auf die weiterhin hohe und steigende Bedrohungslage imCyberraum.Die Studentenzahlen an den Bundeswehruniversitäten in München undHamburg sind in den letzten Jahren um ca. 20 Prozent gestiegen. Umunseren Soldatinnen und Soldaten die bestmögliche universitäreAusbildung auf dem aktuellen Stand der Technik zu ermöglichen,erhöhen wir die Mittel für die Laborausstattungen um elf MillionenEuro. Wir stärken die Bundeswehruniversitäten zudem mit zusätzlichenStellen."Eckhardt Rehberg: "Ein Schwerpunkt der parlamentarischenHaushaltsberatungen lag auf dem Etat des Bundesministeriums derVerteidigung. Wir als Unionsfraktion stehen hinter BundesministerinUrsula von der Leyen und ihrer Forderung einer nachhaltigen Erhöhungder Verteidigungsausgaben. Trotz der von uns beschlossenenInvestitionen ist es dringend erforderlich, dass sich dieBundesregierung auf einen deutlichen Mittelaufwuchs beimVerteidigungsministerium einigt. Daher erwarten wir mit Spannung denRegierungsentwurf 2019 sowie die Finanzplanung bis 2022, die dasBundeskabinett in der kommenden Woche beschließen wird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell