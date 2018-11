Rehberg/Brandl: Wir bringen unverzichtbare Beschaffungsvorhaben auf den Weg

Berlin (ots) - Zusätzliche Investitionen in Material und Personalder BundeswehrAm heutigen Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des DeutschenBundestages in der Bereinigungssitzung wichtige Änderungen am Etatdes Bundesministeriums der Verteidigung beschlossen. Hierzu erklärender haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Eckhardt Rehberg und der zuständige Berichterstatter imHaushaltsausschuss, Reinhard Brandl:Eckhardt Rehberg: "Im fünften Jahr in Folge wächst derVerteidigungsetat im Vergleich zum Vorjahr an. Wir alsCDU/CSU-Bundestagsfraktion setzen mit den heutigen Beschlüssenweitere wichtige Akzente zum Wohle unserer Soldatinnen und Soldaten.Die Bundeswehr kann ihren Aufgaben in der Landes- undBündnisverteidigung nur gerecht werden, wenn sie die dafür notwendigeAusrüstung und Ausstattung erhält. Um wichtige Beschaffungsvorhabenauf den Weg zu bringen, erhält das Bundesverteidigungsministerium fürdas Jahr 2019 zusätzlich 350 Millionen Euro sowieVerpflichtungsermächtigungen in Höhe von rd. 5,7 Milliarden Euro fürdie kommenden Jahre. Angestoßen werden unter anderem die Beschaffungdes Mehrzweckkampfschiffs 180, des schweren Transporthubschraubers,des Raketenabwehrsystems TLVS sowie von U-Booten der Klasse 212Common Design.Für den Neubau und die Erweiterung des Deutschen Marinemuseums inWilhelmshaven stellen wir bis in das Jahr 2027 11,6 Millionen Eurobereit. Die Modernisierung des Deutschen Panzermuseums in Munsterfinanzieren wir bis 2022 mit 19,3 Millionen Euro.Wir möchten, dass der Marine-Überwasserschiffbau in Zukunft alsnationale verteidigungsindustrielle Schlüsseltechnologie eingestuftwird. Die Koalitionsfraktionen haben in der heutigenBereinigungssitzung einen entsprechenden Beschluss gefasst."Reinhard Brandl: "Um qualifiziertes und motiviertes Personal zugewinnen, muss die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber sein. Vieleunserer Soldatinnen und Soldaten sehen sich jedoch mit einemBeförderungsstau konfrontiert. Diese Situation wollen wir mit derAusbringung von 1010 höherwertigen Stellen verbessern.Darüber hinaus erhöhen wir die Veranschlagungsstärke vonReservistendienst Leistenden um die Zahl 200. Zukünftig könnentäglich durchschnittlich 4.200 Reservisten in den StreitkräftenDienst leisten. Mit der Trendwende Personal werden dieDurchhaltefähigkeit der Bundeswehr erhöht, die Robustheit gestärktund neue Fähigkeiten aufgebaut. Reservisten erbringen hierzu einenmaßgeblichen Beitrag und können ohne lange Ausbildungs- undVorbereitungszeiten in der gesamten Bundeswehr eingesetzt werden. Mitder Erhöhung reagieren wir zudem auf die gestiegene Nachfrage amReservistendienst.In den vergangenen Monaten haben wir uns vehement dafüreingesetzt, dass der Verteidigungsetat nachhaltig erhöht wird, um dieBundeswehr für die Zukunft aufzustellen. Mit den heute gefasstenBeschlüssen zum Haushalt 2019 sind wir unserem Ziel einen wichtigenSchritt nähergekommen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell