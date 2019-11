Rehberg/Brandl: Verteidigungsetat steigt im sechsten Jahr in Folge

Berlin (ots) - In großen Schritten Richtung 1,5-Prozent-ZielAm gestrigen Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages inder Bereinigungssitzung den Etat des Bundesministeriums der Verteidigungabschließend beraten. Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg und der zuständige Berichterstatterim Haushaltsausschuss, Dr. Reinhard Brandl:Eckhardt Rehberg: "Der Verteidigungsetat wächst an - auch im sechsten Jahr inFolge. Die NATO-Quote für 2020 steigt auf 1,42 Prozent. Wir nähern uns damit ingroßen Schritten den für 2024 zugesagten 1,5 Prozent. Für uns als Union kommt esjetzt drauf an, dass wir der Bundeswehr eine langfristige Planungssicherheit -insbesondere für wichtige Beschaffungsvorhaben - geben. Hierfür müssen wir denVerteidigungsetat auch in den kommenden Jahren kontinuierlich erhöhen.Um große Beschaffungsvorhaben und die Modernisierung der Ausrüstung derBundeswehr weiter voranzubringen, müssen wir das Beschaffungsamt der Bundeswehr(BAAINBw) in die Lage versetzen, schnell und effizient zu arbeiten. Und wirmüssen das BAAINBw als Arbeitgeber attraktiver machen, damit es im Wettbewerb umdas beste Fachpersonal bestehen kann. Wir setzen hier heute ein Zeichen undbringen 40 höherwertige Stellen aus.Die Überlastung der Truppendienstgerichte beschäftigt die Bundeswehr seitJahren. Daraus resultiert eine hohe Zahl an unerledigten Verfahren, die zu Rechtzu einer hohen Unzufriedenheit unter den Soldatinnen und Soldaten führt. Deshalbschaffen wir heute zusätzliche Stellen für dringend benötigteTruppendienstrichterinnen und -richter."Reinhard Brandl: "An unsere Soldatinnen und Soldaten stellen wir immenseAnforderungen. Es ist unsere Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass sie hierfürdie bestmögliche Ausstattung erhalten. Mit unseren heutigen Beschlüssen machenwir hier einen weiteren wichtigen Schritt vorwärts.Auf Basis des Konzeptes der Streitkräfte zur Munitionsbevorratung stellen wir100 Millionen Euro zusätzlich für die Munitionsbeschaffung zur Verfügung. Mit 34Millionen Euro mehr statten wir die Bundeswehr für ihre Beteiligung an demNATO-Programm Enhanced Forward Presence in Litauen sowie für den täglichenÜbungsbetrieb aus. Darüber hinaus haben wir heute eine weitereEigenkapitalerhöhung bei der BwFuhrparkService GmbH beschlossen. Mit diesenMitteln kann die Bundeswehr bis zu 180 Feuerwehrfahrzeuge beschaffen.In der heutigen Sitzung haben wir zudem die Agentur für Innovation in derCybersicherheit und den neuen Betreibervertrag für das GefechtsübungszentrumHeer auf den Weg gebracht."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell