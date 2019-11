Rehberg/Brandl: Für uns stehen die Soldatinnen und Soldaten im Mittelpunkt

Berlin (ots) - Kostenloses Bahnfahren und die Ausweitung der Handgeld-RegelungkommenAm heutigen Mittwoch, 06. November 2019, hat der Haushaltsausschuss desDeutschen Bundestages im Rahmen der Einzelplanberatung wichtige Änderungen amEtat des Bundesministeriums der Verteidigung beschlossen. Hierzu erklären derhaushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehbergund der zuständige Berichterstatter im Haushaltsausschuss, Dr. Reinhard Brandl:Eckhardt Rehberg: "Unsere heutigen Beschlüsse zeigen, dass für uns alsCDU/CSU-Bundestagsfraktion die Soldatinnen und Soldaten im Mittelpunkt stehen.Auf Initiative von Staatssekretär Thomas Silberhorn wurde mit der sogenanntenHandgeld-Regelung die Beschaffung vor Ort flexibilisiert. Kommandeure undvergleichbare zivile Dienstellenleiter erhalten 25.000 Euro pro Jahr, um inEigenverantwortung Ausrüstung und Ersatzteile beschaffen zu können. Auf dieseWeise wird eine Vielzahl an Vergabeverfahren hinfällig. Mit zusätzlichen dreiMillionen Euro weiten wir nun die Zahl der in die Neuregelung einbezogenenmilitärischen Dienststellen auf 353 und der zivilen Dienststellen auf 49 aus."Reinhard Brandl: "Unsere Soldatinnen und Soldaten dürfen ab dem 1. Januar 2020in Uniform kostenlos Bahnfahren. Für dieses Zeichen der Anerkennung undWertschätzung haben wir uns im vergangenen Jahr vehement eingesetzt. DieBundeswehr gehört in die Mitte unserer Gesellschaft - das wollen wir sichtbarmachen. Wir bringen heute die vollständige haushalterische Umsetzung desVorhabens auf dem Weg. Ab dem kommenden Jahr gilt die Neuregelung für dengesamten Fernverkehr der Deutschen Bahn und für Teile des Regionalverkehrs. DieVerhandlungen über eine bundesweite Ausweitung auf den gesamten Regionalverkehrsollen schnellstmöglich erfolgreich abgeschlossen werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell