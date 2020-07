Rehakliniken im Test: Qualitätskliniken.de verleiht Premium-Siegel an 130 Rehakliniken

Berlin (ots) - Jedes Jahr werden in Deutschlands Rehakliniken rund 2 Millionen Patientinnen und Patienten behandelt (Statistisches Bundesamt 2017). Je nach Krankheitsbild und Behandlungsbedarf stehen 1.126 Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen für den stationären Aufenthalt zur Auswahl.Welche Klinik aber eignet sich für die Behandlung und welche sticht durch herausragende Qualität hervor? Auf diese Frage gibt das unabhängige Rehaportal Qualitätskliniken.de auch in diesem Jahr wieder eine Antwort. 130 Rehakliniken konnte im Jahr 2020 das Premium Siegel für Transparenz und Vergleichbarkeit verliehen werden. Damit wird den Leistungen für eine transparente, freiwillige und patientenorientierte Darstellung von Qualitätsinformationen Rechnung getragen. Die ausgezeichneten Rehakliniken sind aus Qualitätskliniken.de (https://www.qualitaetskliniken.de/reha/rehakliniken/test-2020) frei einsehbar.Das Rehaportal bietet interessierten Bürgern und Patienten umfassende Vergleichsmöglichkeiten und eine Qualitätsbewertung auf der Basis von vier Qualitätsdimensionen. Neben der Behandlungsqualität gibt es die Dimensionen Patientenzufriedenheit, Patientensicherheit und Organisationsqualität. Beteiligte Kliniken stellen auf der überregionalen Plattform Auskünfte zur Verfügung, die weit über gesetzliche Anforderungen Qualitätssicherung im Bereich der Rehakliniken hinausgehen.Patienten, Angehörige und Einweiser können mit Hilfe der Plattform leichter eine Klinik finden, die ihren Anforderungen möglichst genau entspricht. Das Wunsch- und Wahlrecht des Patienten wird dadurch unterstützt. Durch die strukturierten Basisdaten über Kliniken, die öffentlich dargestellt werden, wird erstmals Qualität in der Rehabilitation vergleichbar und transparent dargestellt.Pressekontakt:4QD - Qualitätskliniken.de GmbHAnnabelle NeudamFriedrichstraße 6010117 BerlinTel.: +49 (0)30 - 32 50 36 50E-Mail: info@qualitaetskliniken.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131969/4665027OTS: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbHOriginal-Content von: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH, übermittelt durch news aktuell