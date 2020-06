Rehakliniken im Corona-Check: Trotz COVID-19 bestmögliche Sicherheit in der Reha

Berlin (ots) - Zusammen mit dem trägerübergreifenden Rehaportal Qualitätskliniken.de hat eine Expertengruppe einen Kriterienkatalog für Rehakliniken mit Vorkehrungen zum Schutz von PatientInnen und MitarbeiterInnen vor COVID-19 entwickelt. Die aus 28 Anforderungen bestehende Checkliste (https:/ /www.qualitaetskliniken.de/fileadmin/user_upload/Corona_Leitfaden_Public_kurz_20 200623_4qd.pdf) hat Handlungsempfehlungen des Robert Koch-Institut und der Deutschen Rentenversicherung Bund aufgegriffen und an die konkreten Gegebenheiten in Rehakliniken angepasst. Dabei geht es nicht nur um den Schutz vor Ansteckungen, sondern auch um einen festgelegten Ablauf im Falle von Corona-Infektionen, die den Weiterbetrieb der Reha sicherstellen.Welche Rehakliniken die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen bereits umsetzen, erfahren Patienten im Corona-Check (https://www.qualitaetskliniken.de/reha/corona-check) . "Für Patienten ist die Reha ein wichtiger Teil in der Behandlung von Krankheiten und zur Genesung, daran hat auch das Corona-Virus nichts geändert. Rehakliniken müssen sich auf die erhöhten Anforderungen an Hygiene und Organisation einstellen, dazu soll unsere Checkliste beitragen", erklärt Annabelle Neudam, Geschäftsführerin von Qualitätskliniken.de.Zur Meldung und Pressefotos (https://www.qualitaetskliniken.de/pressemitteilunge n/rehakliniken-im-corona-check/)Pressekontakt:4QD - Qualitätskliniken.de GmbHAlexander MühlhauseLeiter Projektmanagement RehaportalFriedrichstraße 6010117 BerlinTel.: +49 (0)30 - 32 50 36 50E-Mail: a.muehlhause@qualitaetskliniken.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131969/4636898OTS: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbHOriginal-Content von: 4QD - Qualitätskliniken.de GmbH, übermittelt durch news aktuell