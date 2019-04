Rehacon setzt Wachstumskurs mit Waterland fort: Erste gemeinsame Akquisition bei Physiotherapie-Dienstleister

Gelsenkirchen/Hamburg (ots) - Knapp zwei Monate nach dem Einstiegbei Rehacon begleitet Waterland Private Equity den ersten Zukauf imRahmen einer langfristig angelegten Buy & Build-Strategie: DasTherapiezentrum Anita Brüche, einer der größten Anbieter vonphysiotherapeutischen Dienstleistungen, Ergotherapie und Logopädie inHamburg, ist künftig Teil der Rehacon-Gruppe. Verkäuferin istGründerin und Namensgeberin Anita Brüche. DasWaterland-Portfolio-Unternehmen Rehacon setzt damit seinenExpansionskurs mit Unterstützung des Investors fort. Die Transaktion,über deren Details Stillschweigen vereinbart wurde, wirdvoraussichtlich Ende Mai abgeschlossen.Das Therapiezentrum Anita Brüche, das bei der Transaktion von Dr.Urbanek Corporate Finance beraten wurde, behandelt mit seinen mehrals 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über 10.000 Patientenjährlich. Mit der Akquisition stärkt Rehacon seine regionale Präsenzin Hamburg und erweitert sein Leistungsportfolio, etwa um Hausbesuchebei Patienten. Rehacon soll in Zukunft durch die Einbindung weitererTherapiezentren wachsen und dadurch seine Position im starkfragmentierten Markt für Physiotherapie ausbauen.Rehacon, eines der führenden Unternehmen für physiotherapeutischeDienstleistungen in Deutschland, betreibt bundesweit mehr als 100Therapiezentren und ist damit einer der größten Anbieter imeuropäischen Markt. Mit mehr als 600 Mitarbeiterinnen undMitarbeitern, von denen die meisten ihre Patienten vor Ort in denTherapiezentren behandeln, erwirtschaftete die Gruppe zuletzt einenJahresumsatz von rund 36 Millionen Euro.Anita Brüche, Gründerin des gleichnamigen Therapiezentrums, sagt:"Mit der Rehacon-Gruppe haben wir nun auch für die Patienten und dieMitarbeiter den besten Partner für eine Fortführung meinesUnternehmens gefunden. Wir werden weiterhin für höchsteBehandlungsqualität bei Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie inHamburg stehen."Michael Reeder, Gründer und Geschäftsführer von Rehacon, freutsich vor allem über die zusätzliche Attraktivität der gesamten Gruppeals Arbeitgeber: "Mit der nun starken Präsenz in Hamburg und der dortetablierten Ausbildungs- und Weiterbildungsakademie können wirunseren Therapeutinnen und Therapeuten nun einen weiteren spannendenStandort anbieten."Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner bei Waterland: "DasTherapiezentrum Anita Brüche passt perfekt zu Rehacon und damit zuunserer gemeinsamen Expansionsstrategie: Der hohe Ausbildungsstandardder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, digitalisierte Prozesse in derPraxis und damit einhergehend eine sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheitsind eine ideale Ergänzung für Rehacon."Waterland Private Equity verfügt über umfassende Erfahrung imGesundheitsmarkt. So gehören zum aktuellen Unternehmensportfolio etwaMEDIAN, mit mehr als 120 Rehabilitationskliniken der führende privateAnbieter in Deutschland, die auf Orthopädie spezialisierteATOS-Klinikgruppe oder der Pflegedienstleister Schönes Leben. Auchbei Hansefit, einem führenden Netzwerkverbund für betriebliche Sport-und Gesundheitsleistungen mit mehr als 1.400 angeschlossenenFitness-Studios, ist Waterland signifikant beteiligt.Über WaterlandWaterland ist eine unabhängige Private EquityInvestment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrerWachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanziellerUnterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinenBeteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durchZukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum),Belgien (Antwerpen), Deutschland (Hamburg, München), Polen(Warschau), Großbritannien (Manchester), Dänemark (Kopenhagen) undder Schweiz (Zürich). Aktuell werden sechs Milliarden Euro anEigenkapitalmitteln verwaltet.Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eineüberdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt undkam in den vergangenen HEC/Dow Jones Private Equity PerformanceRankings regelmäßig unter die Top 3 der weltweit führenden PrivateEquity-Firmen.Pressekontakt:IWK Communication PartnerIra Wülfing/ Dr. Reinhard SallerT +49 89 2000 30 30 - waterland@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: Waterland, übermittelt durch news aktuell