Reha-Antrag abgelehnt: So können sich Verbraucher wehren

Berlin (ots) - Etwa jeder sechste Reha-Antrag wurde in den letztenJahren von Krankenkassen oder Rentenversicherung abgelehnt.Versicherte sollten sich damit jedoch nicht einfach abfinden. Denndie Chancen, einem Ablehnungsbescheid erfolgreich zu widersprechen,stehen gut. Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztip erklärt,wie sich die Hürden auf dem Weg zur ersehnten Reha-Maßnahmeüberwinden lassen.Eine Reha-Maßnahme soll helfen, nach einem Unfall oder einerKrankheit schnell wieder fit zu werden. Umso ärgerlicher ist es, wenndiese nicht bewilligt wird. "Wer eine Ablehnung erhält, solltewidersprechen", rät Julia Rieder, Versicherungsexpertin beiFinanztip. "Denn rund jeder zweite Widerspruch ist erfolgreich."Wichtig ist: Die Frist für den Widerspruch beträgt vier Wochen. Umdie Frist zu wahren, reicht zunächst ein formloses Schreiben. Dannsollten Versicherte eine ausführliche Begründung mit derStellungnahme ihres Arztes nachreichen.Sozialverbände und Fachanwälte können helfen"Die Krankenkasse oder die Rentenversicherung begründen in ihremSchreiben, warum sie die Reha ablehnen", sagt Rieder. "Darauf solltenVersicherte eingehen und versuchen, die Argumente des Kostenträgerszu entkräften. Hierbei hilft meist der Hausarzt." Gleiches gilt, wenndie Ablehnung nur die Wunschklinik betrifft oder Versicherte dieMehrkosten für die Wunschklinik übernehmen sollen. Wer zusätzlicheUnterstützung beim Widerspruch benötigt, kann sich auch an dieSozialverbände SoVD oder VdK wenden. Wird der Widerspruch trotz allemabgelehnt, bleibt Versicherten noch der Gang vor das Sozialgericht."Betroffene sollten sich aber vorher mit einem Fachanwalt fürSozialrecht beraten."Reha muss medizinisch notwendig und erfolgsversprechend seinDamit ein Antrag auf Reha erfolgreich ist, müssen mindestens zweiVoraussetzungen erfüllt sein: Erstens, die Maßnahme muss medizinischnotwendig und erfolgversprechend sein. Zweitens, Versicherte müssengesundheitlich in der Lage sein, an den Therapien teilzunehmen. "Jenachdem, wer die Reha genehmigt, können weitere Voraussetzungendazukommen", sagt Rieder. Für Berufstätige ist meistens diegesetzliche Rentenversicherung für die Reha zuständig, für Rentnerdie Krankenkasse.Weitere Informationen https://www.finanztip.de/gkv/reha-antrag/