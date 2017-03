Regulierungen werden das Jobwachstum in der Pflege abwürgen / bpa kritisiert restriktive Pflegepolitik

Düsseldorf (ots) - Deutliche Kritik an zu viel Regulierung durchdie Pflegepolitik äußerte die nordrhein-westfälische Landesgruppe desBundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) imRahmen ihres Jahresempfangs: "Beinahe jeder viertesozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz in Deutschland wurde imletzten Jahr in der Altenpflege geschaffen. Zusammen mit einerVerdoppelung der Auszubildendenzahl zeigt das doch, wie attraktiv dasBerufsbild ist", betonte der bpa-Landesvorsitzende Christof Beckmann.Dennoch redeten Teile der Politik den Beruf mit ständigen Forderungennach Ausbildungsreformen, Tarifvorgaben und einer Pflegekammerschlecht. "Wenn die Arbeitsbedingungen so miserabel wären, hätten wirin NRW aktuell doch nicht 18.266 Schüler in der Pflegeausbildung,nachdem es 2012 lediglich 10.000 waren", stellte Beckmann auch an dieAdresse des Staatssekretärs im BundesgesundheitsministeriumKarl-Josef Laumann klar, der als Gastredner zum Empfang des Verbandesnach Düsseldorf gekommen war.Staatssekretär Laumann habe mit den Pflegestärkungsgesetzen derBundesregierung den Pflegeheimen und Diensten jedeGestaltungsmöglichkeit bei den Gehältern genommen. Das werde denJobmotor Pflege eher ins Stottern als auf Touren bringen, soBeckmann. "Viele kleine und Kleinstbetriebe können mit einem starrenTarifgefüge nicht flexibel genug auf die betrieblichen Erfordernissereagieren. Vernünftige Rahmenbedingungen und ein familiäres Umfeldsind vielfach mehr wert als der einzelne Euro."bpa-Präsident Bernd Meurer warnte davor, die Regeln von Markt undWettbewerb in der Pflege immer weiter einzuschränken: "Es gibt beiuns keinen Wettbewerb über Löhne sondern über Preise. Das ist einGrundwesen der Sozialen Marktwirtschaft. Wer aber diesenPreiswettbewerb unterbindet, wie es das Pflegestärkungsgesetz IIIbeabsichtigt, der schaltet die Soziale Marktwirtschaft in der Pflegeaus. Das ist der direkte Weg in die Einheitspflege ohne Wettbewerb.Darunter leidet dann bald die Vielfalt und die Qualität undletztendlich die Pflegebedürftigen."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon fast1.400 in Nordrhein-Westfalen) die größte Interessenvertretungprivater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privaterTrägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragendie Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Norbert Grote, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0211/311 39 30, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell