Regulierung der Arbeitszeiterfassung überflüssig (FOTO)

Eschborn (ots) -Nach dem Urteil des EuGH vom Mai 2019 wird die stärkere Regulierung derArbeitszeiterfassung geprüft. Doch die Mehrheit der deutschen Unternehmenbefürchtet dadurch bloß einen bürokratischen Mehraufwand.Der Großteil der deutschen Unternehmen erfasst die Arbeitszeit bereits inverschiedener Form präzise. Mehr als die Hälfte von ihnen rechnet deshalb miteinem zusätzlichen Verwaltungsaufwand (54%), sollte es zu einer strengerenRegulierung der Arbeitszeiterfassung kommen. Das zeigen die Ergebnisse derRandstad-ifo-Personalleiterbefragung (Q2 2019), die deutschePersonalverantwortliche quartalsweise zu Entwicklungen befragt.Arbeitszeit wird bereits erfasstBesonders Unternehmen, die im Einklang mit der derzeitigen Gesetzeslage nurÜberstunden erfassen, haben diesbezüglich Bedenken (95%). Jene Unternehmen, diedie Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter genau dokumentieren, nutzen am häufigstenKombinationen aus digitalen und flexiblen Dokumentationsmethoden. 51% derUnternehmen erfassen elektronisch, 6% setzen auf eine Kombination auselektronischer und schriftlicher Dokumentation und 4% auf eine Kombi auselektronischer Erfassung und Vertrauensbasis.Überstunden werden oft entlohnt"Sinn und Zweck der Arbeitszeiterfassung sollte es nicht sein, den Unternehmenzusätzliche bürokratische Steine in den Weg zu legen. Die Flexibilisierung derArbeitszeit muss individuell gestaltet werden können, sodass sie sich für alleBeteiligten lohnt", betont Andreas Bolder, Director Group Human Resources beiRandstad. Dass Unternehmen die Flexibilität ihrer Mitarbeiter wertschätzen,zeigt die Tatsache, dass knapp die Hälfte Überstunden entgeltlich entlohnt(49%). Besonders größere Unternehmen (250 bis 499 Mitarbeiter) zahlenÜberstunden aus (61%). Drei Viertel der Unternehmen verrechnen Überstunden perArbeitszeitkonto (74%). Weniger als ein Drittel sieht Überstunden mit dem Gehaltabgegolten (27%).Über die Randstad-ifo PersonalleiterbefragungDie hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus der Randstad-ifoPersonalleiterbefragung, die quartalsweise durch das ifo-Institut im Auftrag vomPersonaldienstleister Randstad durchgeführt wird. Die Studie befragt bis zu 1000Personalverantwortliche in deutschen Unternehmen unterschiedlicher Größen undBranchen. Die Sonderfrage im zweiten Quartal 2019 bezog sich auf diesystematische Erfassung der Arbeitszeit in Deutschlands Unternehmen.