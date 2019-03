Registrierung von Beyond Ratings als Ratingagentur

Finanztrends Video zu



mehr >

Paris (ots/PRNewswire) - Beyond Ratings freut sich, mitteilen zukönnen, dass ihm die European Securities and Markets Authority /Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) dieGenehmigung zur Ausfertigung von Ratings für Regierungen auf Bundes-,Landes- und Gemeindeebene (supranational und national) sowie fürFinanzinstitute, die sich an politischen Vorgaben orientieren,erteilt hat.Beyond Ratings ist ein privates Finanzdienstleistungsunternehmen,das auf die Analyse von Umwelt, Sozial- undUnternehmensführungsrisiken (ESG-Risiken) spezialisiert ist.ESMA ist die einzige Aufsichtsbehörde in Europa, dieRatingagenturen (CRAs) direkt beaufsichtigt. Ihr Amt basiert auf derEU-Verordnung über Ratingagenturen, die einen gemeinsamen Rahmen undMindestqualitätsanforderungen für Ratings sicherstellt, die innerhalbder Europäischen Union ausgefertigt werden."Wir glauben, dass die ESMA-Zulassung unseren zentralen Vorschlagbestätigt - dass die ESG-Analyse zur Bewertung aller Risiken,einschließlich der Kreditrisiken von Staaten, Kommunen undEntwicklungsbanken unerlässlich ist" - sagt Rodolphe Bocquet,Geschäftsführer und Mitbegründer von Beyond Ratings. "DieESMA-Zulassung war seit der Firmengründung im Jahr 2014 eines unsererZiele und bietet uns die Möglichkeit unsere ESG-Plattform fürpositive Finanzierung auszubauen."Elie Hériard-Dubreuil, geschäftsführender Direktor undProjektleiter der ESMA-Registrierung erklärt: "Wir denken, dassInvestoren dank unserer Ratings in die Lage versetzt werden, weitmehr Risikofaktoren in ihre Überlegungen einzubeziehen. Wer ESGignoriert tut das auf eigene Gefahr."Zusammenfassung- Am 18. März 2019 gab die Europäische Wertpapier- undMarktaufsichtsbehörde (ESMA), die europäische Behörde, dieRatingagenturen (CRAs) direkt beaufsichtigt, die Registrierung vonBeyond Ratings (BR) als Ratingagentur gemäß EU-Verordnung Nr.1060/2009 des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen mitsofortiger Wirkung bekannt. Weitere Informationen über Vorgaben fürRatingagenturen finden Sie hier (https://ec.europa.eu/info/law/credit-rating-agencies-regulation-ec-no-1060-2009_en) (https://ec.europa.eu/info/law/credit-rating-agencies-regulation-ec-no-1060-2009_en)- Beyond Ratings, das in Paris etabliert und seit 2014 einUnternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit ist, bietet innovativeDienstleistungen zur Unterstützung des Finanzsektors auf dem Wegzur Umsetzung nachhaltiger Entwicklungskonzepte. Als CRA ist BRzugelassen, Ratings für die öffentliche Hand (Regierungen aufnationaler, kommunaler & regionaler Ebene und Finanzinstitute, diesich an politischen Vorgaben orientieren) auf der Grundlage vonMethoden auszustellen, welche die ESG-Risikofaktoren systematischin den Analyserahmen einbeziehen.- Staatliche, supranationale, und (SSA) Verschuldung stellt auf denweltweiten Wertpapiermärkten das größte Teilvermögen mit derhöchsten Liquidität dar. Nachdem diese Instrumente die öffentlichePolitik finanzieren, beschränkt sich ihr Einfluss gegebenenfallsnicht auf die klassische wirtschaftliche Wirkung (z. B. grüne undsoziale Anleihen). Der Sektor der Staatsverschuldung eignet sichalso vorzüglich für Bonitätseinstufungen unter Berücksichtigungder ESG-Risiken.Logo:https://mma.prnewswire.com/media/835702/Beyond_Ratings_Logo.jpgPressekontakt:Elie Hériard-Dubreuil, geschäftsführender Direktorelie.hériard-dubreuil@beyond-ratings.comOriginal-Content von: Beyond Ratings, übermittelt durch news aktuell