Regisseurin Doris Dörrie: Warum man seine Dämonen zum Teetrinken einladen sollte (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Hamburg (ots) -Die deutsche Filmregisseurin Doris Dörrie ("Männer") glaubt, dassman den Tod nicht aus dem Leben ausschließen darf. "Man sollte nichtvor ihm davonlaufen, weil er sowieso schneller ist als man selbst.(...) Es ist besser, sich umzudrehen und ihm ins Gesicht zu schauen."Wie es war, mit 40 Witwe zu werden, daran erinnert sich die heute64-Jährige in der aktuellen BRIGITTE WOMAN (jetzt im Handel). "Alleinschon dieses Wort hat mich sehr einsam gemacht. (...) Und als ichwieder zurückkam aus dieser tiefen, traurigen Zeit, hat mich dasalles nicht mehr interessiert, Altsein, Jungsein. (...) Ich war vonda an immer nur froh, dass ich überhaupt älter werden darf. Und ichwar sehr froh, dass ich 60 werden durfte."Dass man Standardängste wie die vor Krankheit, Armut, Verlust,Alter oder Tod lieber "auf einen Tee einladen" sollte, ist das Themaihres neuen Films "Kirschblüten & Dämonen" (Kinostart: 7. März): "Ichglaube, dass Dämonen eine Gemeinsamkeit haben - dass sie immer größerwerden, wenn man sie nicht beachtet. Es kostet wirklich Mut, stehenzu bleiben und sie anzuschauen." Aber nur so, sagt Doris Dörrie inBRIGITTE WOMAN, würde der Weg frei werden für etwas Neues.Pressekontakt:Tamara KiesergPR/Kommunikation BRIGITTE WOMANGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 55 50E-Mail: kieserg.tamara@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Brigitte Woman, übermittelt durch news aktuell