Hamburg (ots) - Der Regisseur Volker Schlöndorff (80) hat ineinem Interview mit dem stern bekannt, noch nie einen "Tatort" zuEnde gesehen zu haben. Schlöndorff, der als erster deutscherRegisseur nach dem Zweiten Weltkrieg für die Verfilmung des Romansvon Günter Grass "Die Blechtrommel" 1980 mit einem Oscarausgezeichnet wurde, gab auch zu, den Kultfilm "Fack ju Göhte" nurhöchstens eine halbe, dreiviertel Stunde angeschaut zu haben: "Sehrgute Unterhaltung, aber nicht mein Ding", sagte Schlöndorff demHamburger Magazin, dessen aktuelle Ausgabe an diesem MittwocherscheintIn dem stern-Gespräch zu 70 Jahren Bundesrepublik setzte sich derRegisseur mehrfach kritisch mit deutscher Film- und Fernsehgeschichteauseinander. Den 70er Jahre Kino-Kassenschlager "Schulmädchenreport"nannte Schlöndorff "Schwachsinn". "Das haben wir verachtet." Auch dieEnde der 70er Jahre im deutschen Fernsehen ausgestrahlte US-Serie"Holocaust", die die Bundesrepublik damals aufrüttelte, sah erzunächst sehr kritisch. "Ich fand das damals unmöglich. Wir waren sorigoros in unseren ästhetisch-moralischen Vorstellungen, dass wirgesagt haben: Den Holocaust kann man niemals als Fiktion darstellen."Heute, mit zeitlichem Abstand, sehe er das anders. "Die Serie hatmehr bewegt, als tausend Predigten zuvor."Auch Ex-Außenminister Joschka Fischer, der in den 80er Jahren demFilm "Va Banque" einen Ganoven spielte, fand Schlöndorff nichtüberzeugend. "Sagen wir so: Als Politiker war er ein bessererSchauspieler."Schlöndorff bekannte in dem stern-Gespräch auch, beim Mauerfallgeweint zu haben. "Man wusste gar nicht, dass man tief versteckt einPatriot war. Und dass man sich eigentlich wie andere gerne mit Stolzzu seinem Land bekennt."Mit dem Mauerfall sei Deutschland für ihn schlagartig ein anderesLand geworden. "Als ob es nochmal das Deutschland vor 1933 seinkönnte." Bei seinem Engagement als Studiochef in Babelsberg habe erdann erkannt, welch tiefe Spuren die DDR bei den Menschenhinterlassen habe. "Die Menschen waren so kaputt, die waren nochkaputter als das Land und die Landschaft, als Ergebnis von diesemSystem."