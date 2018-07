Regis: Gar nicht mal so schlecht!

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Jens Becker den Stand der Dinge bei Regis einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am 23.07.2018 notierte der Kurs von Regis an der Heimatbörse Xetra New York im Bereich „Spezialisierte Verbraucherdienste“ bei 17,72 USD. Die Entwicklung! Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) kann sich Regis mit einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.