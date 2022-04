Regions Financial-Aktie: Wie bewertet Wells Fargo?

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Wells Fargo stufte die Aktie von Regions Financial (NYSE:RF) auf Overweight mit einem Kursziel von $26,00 hoch und änderte damit das Kursziel von $24,00 auf $26,00. Die Aktien von Regions Financial sind in den letzten 24 Stunden um 1,81% gestiegen und notieren bei $21,13 pro Aktie. Ein Anstieg auf $26,00 würde eine Veränderung von 23,07% gegenüber dem aktuellen Aktienkurs bedeuten.… Hier weiterlesen