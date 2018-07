Regions: Aktienanalyse vom 11.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Regions Financial":

Per 11.07.2018, 02:00 Uhr wird für die Aktie Regions am Heimatmarkt New York der Kurs von 17,88 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Die Aussichten für Regions haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Regions haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Regions liegt bei einem Wert von 14,76. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Banking" (KGV von 29,3) unter dem Durschschnitt (ca. 50 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Regions damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Regions weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,01 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Banking") von 2,55 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,54 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.