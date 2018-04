Regionen hinken bei Firmengründungen weiter hinterher

BONN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der boomende Arbeitsmarkt hemmt den Gründergeist in Deutschland - und lässt regionale Unterschiede weiter wachsen.



Während sich in Berlin und Hamburg im vergangenen Jahr etwas mehr und insgesamt gesehen mit Abstand die meisten Menschen mit einem eigenen Unternehmen selbstständig machten, ging die Gründungstätigkeit in den meisten Flächenstaaten leicht zurück. Das hat das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn ermittelt. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern sah es erneut mau aus.

Dabei kann eine Unternehmensgründung abseits großer Zentren durchaus Vorteile haben. Vor allem die vergleichsweise niedrigen Mieten für Gewerbe- und Büroflächen sowie für Wohnimmobilien können als Standortvorteil etwa im Umland großer Städte gesehen werden. Hinzu kommt die zunehmende Konkurrenz um Fachkräfte gerade in den wirtschaftlich starken Großstädten, die für Gründer hohe Personalkosten mit sich bringen und dort zum Nachteil werden kann. Das IfM empfiehlt deshalb eine bessere Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Städten und umliegenden Regionen./csc/DP/zb