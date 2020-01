Regionen im Strukturwandel: Neue Perspektiven durch Internationalisierung / Germany Trade & Invest erweitert Fokus in der Wirtschaftsförderung

Berlin (ots) - Mit Beginn des neuen Jahres erweitert Germany Trade & Invest(GTAI) als Außenwirtschaftsagentur des Bundes ihr Aufgabengebiet in derWirtschaftsförderung. Neben den Geschäftsfeldern Exportförderung,Investorenanwerbung und Standortmarketing legte die GTAI ihren viertenSchwerpunkt bisher auf die Förderung der neuen Bundesländer einschließlichBerlins. Dieser regionale Fokus wird nun auf Regionen im Strukturwandel sowievom Kohleausstieg betroffene Gebiete in der gesamten Bundesrepublik ausgeweitet."Bislang war die Förderung der Internationalisierung der ostdeutschenBundesländer einer der Aufgabenschwerpunkte von der GTAI. Als Beauftragter derBundesregierung für die neuen Bundesländer ist es mir wichtig, dass - nachAuslaufen des Solidarpaktes II - mit dem Start des neuen Fördersystems fürstrukturschwache Regionen in ganz Deutschland ab 2020 diese Förderung fürOstdeutschland erhalten bleibt, die GTAI jedoch darüber hinaus dieStandortvorteile der Regionen im Strukturwandel in ganz Deutschland im Auslandbewerben wird. Sie wird dazu ausländische Unternehmen über Entwicklungen undGeschäftsmöglichkeiten in den Regionen informieren und KMUs bei der Erschließunginternationaler Märkte unterstützen", sagt Christian Hirte, ParlamentarischerStaatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) sowieBeauftragter der Bundesregierung für Mittelstand und die neuen Bundesländer.Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren fördert Germany Trade & Invest dieInternationalisierung der neuen Bundesländer. Die GTAI ist das einzigeInstrument der Außenwirtschaftsförderung des BMWi mit diesem regionalenFörderschwerpunkt. Die Förderung erfolgt unter anderem mithilfe vonInvestorenveranstaltungen zu ausgewählten Industrien, Delegationsreisen für dieAnbahnung von Geschäftskontakten im In- und Ausland oder Marketingmaßnahmen fürausgewählte Spitzencluster. "Mit ihrer langjährigen Erfahrung, dieStrukturwandelregionen Ostdeutschlands außenwirtschaftlich zu fördern, ist dieGTAI dafür prädestiniert, den regionalen Schwerpunkt in Zukunft auf diestrukturschwachen Regionen und die vom Kohleausstieg betroffenen Regionenauszuweiten", sagt Dr. Robert Hermann, Geschäftsführer von Germany Trade &Invest.Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft derBundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmenüber Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und TechnologiestandortDeutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung inDeutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/74441/4496292OTS: Germany Trade & InvestOriginal-Content von: Germany Trade & Invest, übermittelt durch news aktuell