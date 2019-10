Regionalpolitik: Rund 30 Jahre nach dem Mauerfall ist es Zeit für eine Neuausrichtung

Berlin (ots) - 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer und 29Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung ist es an der Zeit, diegesamtdeutsche Regionalpolitik für die Herausforderungen derGegenwart weiterzuentwickeln, fordert der BVR in einer aktuellenStudie zur Regionalpolitik. Neben der Fortführung vonUnternehmensförderung durch beispielsweise dem Absenken desGewerbesteuerhebesatzes in ausgewählten Perspektivregionen, sollteinsbesondere der Schienenpersonennahverkehr deutlich verbessert undkostengünstig ausgestaltet werden.Der Aufbau-Ost und die sichtbaren Erfolge, insbesondere bei derInfrastruktur, zeigten, zu welchen Leistungen ein Land fähig seinkann. "Mit einem großen Kraftakt ist in den letzten drei Jahrzehntendie kommunale aber auch überregionale Infrastruktur in den Regionender ehemaligen DDR runderneuert worden. Damit wurde eine derwichtigsten Aufgaben der deutschen Einheit bewältigt.", erklärt Dr.Andreas Bley, Abteilungsleiter Volkswirtschaft beim BVR. "Mit Blickauf die heutigen Herausforderungen aus Digitalisierung,Globalisierung und ganz besonders dem demografischen Wandel und demKlimawandel ist es jedoch dringend notwendig, die Regionalpolitikweiterzuentwickeln." Das Prinzip Gießkanne muss hierbei aufgegebenund kosteneffiziente Förderungen zunächst auf Perspektivregionenangewandt werden. Die Herausforderungen der kommenden Jahre werdender Gesellschaft abermals hohe Kosten abverlangen. Für dieRegionalförderung muss künftig gelten: "Aussichtsreiche Regionenzuerst".Nach Meinung des BVR hat insbesondere derSchienenpersonennahverkehr großes Potential für dieregionalpolitische Wirtschaftsförderung. Die Urbanisierung hat sichin den letzten Jahren beschleunigt. Der Trend, in dieMetropolregionen wie Berlin zu ziehen, zeigt sich nicht nur an derAbwanderung in den ländlichen Regionen, sondern auch an den Mieten inden Großstädten. Eine höhere Attraktivität der ländlichen Regionenist somit auch im Interesse der Großstädte. Die Anbindung fürmögliche Pendler sollte jedoch mit einer Fahrtzeit von im Regelfallhöchstens 60 Minuten verbun-den sein und mit Blick auf dieklimapolitischen Ziele sollte dies mit öffentlichen Verkehrsmittelnerreicht werden.Neben weichen Faktoren wie die Vereinbarkeit von Familie undBeruf, das Angebot von Kultur und Medien oder die Verfügbarkeit vonKita-Plätzen sind auch finanzielle Aspekte für einen Erfolg derPerspektivregionen von hoher Relevanz. So kann die Begünstigung vonEigentumserwerb durch Erstattung der Grunderwerbs- sowie zeitlichbefristet der Grundsteuer Bestandteil einer gesonderten Förderung derPerspektivregionen sein.Die Studie des BVR zur Regionalpolitik ist im Internet unterwww.bvr.de, Publikationen, Volkswirtschaft abrufbar.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell