Regionalliga Nordost live im rbb Fernsehen: Gipfeltreffen zwischen Cottbus und Jena

Berlin (ots) - Das rbb Fernsehen überträgt das Spitzenspiel derRegionalliga Nordost zwischen FC Energie Cottbus und dem FC CarlTeiss Jena am 2. April 2017 live ab 14.00 Uhr. Dietmar Teigemoderiert das Spiel, Christian Dexne kommentiert.Das Ziel von Energie Cottbus ist klar: Die Lausitzer wollen soschnell wie möglich zurück in die 3. Liga. Doch dafür muss das Teamvon Trainer Claus-Dieter Wollitz die Meisterschaft der RegionalligaNordost gewinnen. Ein Ziel, das auch der FC Carl Zeiss Jena verfolgt.Die Thüringer spielen bislang eine starke Saison und werden allesdaran setzen, auch beim Spitzenspiel in Cottbus zu überzeugen. DasAufeinandertreffen in der Hinrunde endete torlos.