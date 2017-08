Regionalklassen: Anderer Wohnort verteuert Kfz-Versicherungsbeitrag um bis zu 209 Euro (FOTO)

München (ots) -- Sonderkündigungsrecht bei Beitragserhöhung durch Umstufung derRegionalklasse- Selbe Stadt, selbe Straße und trotzdem bis zu 198 EuroPreisunterschied bei der Kfz-VersicherungNur durch das Tarifmerkmal Regionalklasse unterscheiden sich dieKfz-Versicherungsbeiträge zweier ansonsten identischerVersicherungsnehmer um bis zu 209 Euro pro Jahr. Das zeigenBeispielberechnungen auf Basis der jährlich vom GDV* veröffentlichtenKfz-Regionalklassen.** Diese bilden die Schadenbilanz einer Regionfür die Kfz-Haftpflicht-, Teilkasko- und Vollkaskoversicherung ab.Im Beispiel zahlt der Versicherungsnehmer in einemZulassungsbezirk mit niedriger Schadenhäufigkeit (Wittmund,Niedersachsen) für seinen vollkaskoversicherten VW Golf 457 Euro proJahr. Würde er stattdessen in der Region mit der schlechtestenSchadenbilanz (Garmisch-Partenkirchen, Bayern), wohnen, läge dieJahresprämie bei 666 Euro - ein Aufschlag von 46 Prozent.***Wichtig für Verbraucher: Erhöht sich der Kfz-Versicherungsbeitragdurch Umstufung des Zulassungsbezirkes in eine höhere Regionalklasse,haben sie ein außerordentliches Sonderkündigungsrecht. DieRegionalklassen werden einmal im Jahr für alle deutschenZulassungsbezirke herausgegeben. Dadurch bedingte Beitragsanpassungenkommunizieren Versicherer in der Regel mit der Beitragsrechnung fürdas neue Jahr.Selbe Stadt, selbe Straße und trotzdem 198 Euro Preisunterschiedbei der Kfz-VersicherungDie meisten Versicherer stützen sich bei der Risikokalkulation -neben rund 50 weiteren Tarifmerkmalen - nicht nur auf dieRegionalklassen, sondern berechnen die Beiträge postleitzahlgenau.Weitere Beispielberechnungen von CHECK24.de haben ergeben: DerKfz-Versicherungsbeitrag unterschiedet sich zwischen verschiedenenPostleitzahlgebieten in der Landsberger Allee in Berlin bei sonstidentischen Tarifmerkmalen um bis zu 198 Euro pro Jahr.Deutliche Unterschiede gibt es z. B. auch in der BergedorferStraße in Hamburg (141 Euro) der Georg-Schumann-Straße in Leipzig(125 Euro) und der Dachauer Straße in München (111 Euro) sowie inanderen deutschen Großstädten.*Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.**Quelle: Pressemitteilung GDV, 30.08.17 (http://ots.de/zLj2Z)***Informationen zu den Beispielberechnungen von CHECK24.de undden verwendeten Beispielprofilen unter http://ots.de/YoZNCÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell