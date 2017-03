Regionale Umkreissuche liefert alle Hausbau Infos auf einen Blick / TYPO3-Entwicklung von Web-aktiv machts in Echtzeit möglich (FOTO)

Neuenstein (Hessen) (ots) -Was interessiert kaufwillige Bauherren am meisten, wenn sie sichüber Fertighäuser im Internet informieren? Vor allem die regionalenInfos des Anbieters, wie Musterhausparks in der Nähe, Baugrundstückeund Referenzen. Das und noch mehr wird Website-Besuchern über eineUmkreissuche mit einer einzigen PLZ-Eingabe angezeigt.Eine PLZ-Umkreissuche ist auf den ersten Blick nichts Besonderes,könnte man meinen. Nicht so bei der Standortsuche von RENSCH-HAUS.Hier werden aus vielen verschiedenen Datenquellen relevanteInformationen mit nur einem Klick standortbezogen auf einer Websitezur Ansicht gebracht. Möglich macht dies eine spezielleSoftware-Entwicklung der Internetagentur Web-aktiv aus Neuenstein.Hausbau-Infos schnell und komfortabelWenn künftige Bauherren anfangen, ihr neues Eigenheim zu planen,stellen sie sich zunächst viele Fragen: Wo stehen Musterhäuser inmeiner Nähe? Gibt es in meinem Landkreis Baugrundstücke? Kann ich mirfertige Häuser von Kunden anschauen? Und wer ist meinAnsprechpartner? Das alles liefert eine einzelne Seite auf derRENSCH-HAUS Website allein durch die Eingabe einer Postleitzahl.Darüber hinaus erfährt der Bau-Interessent, welche Neuigkeiten undTermine es seitens des Holzfertighausunternehmens in seiner Regiongibt. Bequem und komfortabel bedienbar auch per Smartphone oderTablet, da mit mobilem Webdesign entwickelt. Google Analyticsbestätigt, dass mehr als die Hälfte der Website-Besucher desHolzfertighausherstellers inzwischen mobile Endgeräte nutzt.Individuelle Software-EntwicklungTYPO3-Entwickler Andreas Kempf, Inhaber von Web-aktiv, der diePLZ-basierende Website-Funktion speziell auf die Anforderungen seinesKunden entwickelt hat, lässt mit dieser umfangreichen Funktionalitätkeine Fragen der Hausbau-Interessenten offen. Basis ist eineTYPO3-Extensionentwicklung, die mehrere Schnittstellen hat und sichunterschiedlicher Datenquellen bedient.Web-aktiv plant und programmiert per agiler Software-Entwicklung.Kempf erläutert: "Das bedeutet, wir verzichten auf umfangreichePflichtenhefte, orientieren uns an der Zielsetzung und entwickeln dieneue Funktionalität praxisbezogen zum Vorteil des Kunden.Teilfunktionen können nach Fertigstellung bereits eingesetzt werdenund Änderungswünsche, die während des Projektfortschrittes auftreten,sind leichter zu berücksichtigen - eine zeitsparende und effizienteVorgehensweise."Die Entwicklung der regionalen Umkreissuche war aufgrund dervielen verschiedenen Komponenten eine technische Herausforderung:Datenimport und Zuordnung von Postleitzahlen und Vertriebsstandorten,Selektion und Zusammenführung von weiteren Datenquellen aus demBackend wie z. B. Musterhausstandorte oder Referenzhäuser, dieIntegration der Grundstücksangebote mit automatischer Aktualisierung(stündlich externer Daten-Import), eine komfortable Ansicht allersechs Informationsbereiche anpassbar an mobile Endgeräte im Frontendund dazu die Anforderungen von Fachberater-/innen im Vertrieb sowieder Marketingabteilung für eine leichte Datenpflege im Backend. - Inenger Zusammenarbeit mit Christoph Winter, Marketingleiter beiRENSCH-HAUS, setzte Andreas Kempf die regionale Suchfunktionerfolgreich um.Benefit für Website-Besucher & UnternehmenDer Holzfertighaushersteller aus der Rhön geht damit in derBaubranche innovativ voran. Nicht nur nutzbringend für alleHausbau-Interessenten sondern auch vorteilhaft für denRegionalvertrieb bzw. das Standortmarketing. Christoph Winter: "Mitder regionalen Umkreissuche schlagen wir zwei Fliegen mit einerKlappe: Unsere Homepage-Besucher finden ab sofort auf unsererInternetseite alle für sie interessanten Informationen übersichtlichin einer regional aufbereiteten Struktur vor. Und unsereVertriebsstandorte präsentieren sich mit dem neuen Tool in einermodernen und zeitgemäßen Erscheinungsweise. Wir sind sehr froh, mitWeb-aktiv als Partner, unseren Hausbau-Interessenten diesen Serviceanbieten zu können."TYPO3 Websitepräsenz - flexibel erweiterbarDas weltweit etablierte Redaktionssystem TYPO3 erlaubtindividuelle Weiterentwicklungen. Neben der neuen PLZ-Umkreissucheenthält die Internetseite des Fertighausunternehmens z. B. eineweitere interessante Funktionalität, den "Hausfinder". Damit könnenHäuser nach Wohnkonzept und Dachform ausgewählt werden.Individuell - orientiert an den jeweiligen Kundenbedürfnissen - soarbeitet nicht nur Web-aktiv. Auch die RENSCH-HAUS GMBH plant understellt Holzfertighäuser ganz nach Wunsch. Für beide Unternehmenliegt dabei der Fokus auf einer hohen Qualität verbunden mit einempersönlichen Kundenservice.Unternehmensportrait Web-aktiv erstellt seit 2004 Webseiten mitTYPO3 für kleine bis mittlere Unternehmen (KMU). Besonderer Fokusliegt dabei auf einer guten Bedienbarkeit für den Redakteur. DasInternetdienstleistungsangebot beinhaltet funktionales Webdesign fürmobile Endgeräte und wird ergänzt durch redaktionelleWebsite-Betreuung, Schulung, Suchmaschinenoptimierung (SEO) undOnline-Marketing. Darüber hinaus bietet die Internetagenturindividuelle Webentwicklung für spezielle IT-Lösungen an. 