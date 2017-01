Regionale Produkte auf den ersten Blick - NETTO macht mit dem neuen RegioNah-Siegel das Beste aus der Region für Kunden sofort sichtbar (FOTO)

Stavenhagen (ots) -Lebensmittel aus der Region sind frisch, umweltfreundlich und gutfür die heimische Wirtschaft. Damit Kunden diese Produkte beimEinkauf schnell und einfach finden, führt der regionaleMehrWerte-Discounter NETTO, Tochter des dänischen Konzerns DanskSupermarked, das RegioNah-Siegel" ein. Ab sofort sind in denNETTO-Märkten alle Produkte mit dem neuen Siegel gekennzeichnet,deren Produktionsstätte sich im gleichen Bundesland befindet wie derMarkt selbst. Durch das RegioNah-Siegel am Regal erkennenNETTO-Kunden regionale Produkte beim Einkauf zukünftig auf den erstenBlick. NETTO zeigt mit "RegioNah" einmal mehr, was Regionalität beimMehrWerte-Discounter bedeutet und wie wichtig Nähe und Verbundenheitzu Lieferanten und Kunden sind.Regionalität ist der wichtigste Kernwert von NETTO - zu denUnternehmensgrundsätzen zählt ein vielfältiges Angebot an qualitativhochwertigen, regionalen Lebensmitteln, die traditionell hergestelltwerden und den regionalen Geschmack der Kunden treffen. Mittlerweileumfasst das Sortiment rund 400 regionale Produkte wie Obst, Gemüse,Fleisch- und Wurstwaren sowie Molkereiprodukte.Der MehrWerte-Discounter NETTO zählte zu den ersten der Branche,der regionale Produkte in sein Angebot aufnahm. Mit der regionalenLebensmittelvielfalt entspricht NETTO nicht nur Kundenwünschen,sondern unterstützt auch die heimische Wirtschaft: "'RegioNah' stehtfür kürzere Transportwege, weniger Umweltbelastung sowie langjährigeund vertrauensvolle Partnerschaften mit unseren Lieferanten",erläutert Lutz Koppelow, Regionalitätsmanager bei NETTO. "Inzwischenbesteht unser Festsortiment zu rund einem Drittel aus regionalenProdukten. Zukünftig möchten wir unseren Kunden noch mehr regionaleProdukte anbieten und unsere Zusammenarbeit mit Bauern undProduzenten aus den jeweiligen Regionen weiter ausbauen", ergänztKoppelow. Regionalität und ökologische Verantwortung sieht NETTO engmiteinander verbunden und setzt sich deshalb in den entsprechendenEinzugsgebieten dafür ein.Mit "RegioNah" positioniert sich NETTO bei seinen Partnern,Lieferanten und Kunden sowie im Wettbewerb als MehrWerte-Discountermit den Kernwerten Regionalität, Engagement und Teamgeist. Gerade mitseinem Kernwert Regionalität kann NETTO immer wieder punkten, wiezuletzt beim Kundenmonitor der Servicebarometer AG in München zurKundenzufriedenheit in Deutschland. Beim Aspekt der Angebotsvielfaltan Produkten mit regionaler Herkunft liegt NETTO an der Spitze allerDiscounter.Weitere Informationen zum MehrWerte-Discounter und "RegioNah"finden Sie unter: www.netto.de/sortiment/regionahÜber NETTO ApS & Co. KGDer regionale MehrWerte-Discounter NETTO ist einTochterunternehmen der Dansk Supermarked mit Hauptsitz in Stavenhagen(Mecklenburg-Vorpommern). 1990 öffnete der erste Markt in Anklam.Derzeit ist NETTO mit 347 Märkten erfolgreich inMecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen,Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg vertreten. Insgesamtbeschäftigt NETTO hierzulande in seinen Märkten, im Lager und in derVerwaltung über 5.800 Mitarbeiter.NETTO ist seit jeher stark in der Region verankert und engagiertsich als Teil der Nachbarschaft vor Ort. 2011 gründete dasUnternehmen das soziale Projekt "Marktpatenkinder". Jährlich werden65 Kitas mit insgesamt über 4.000 Kindern mit Geld- und Sachspendenunterstützt. Jeder dieser Kitas steht der lokale NETTO-Markt als Patefür Aktionen, beispielsweise zum Thema gesunde Ernährung, zurVerfügung.Pressekontakt:NETTO ApS & Co. KGKirsten DanertMarketing ManagerinTel: 039954 360 245E-Mail: kirsten.danert@netto.dePressebüro NETTOc/o public link GmbHAnne Kiefer, Katja SchrötherTel: 030 44 31 88 21/ -17E-Mail: netto@publiclink.deOriginal-Content von: NETTO Aps. & Co.KG, übermittelt durch news aktuell