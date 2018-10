Regionale Preisunterschiede beim Tanken bleiben hoch / Kraftstoff in Mecklenburg-Vorpommern am günstigsten (FOTO)

München (ots) -Seit Wochen wird Tanken in Deutschland nicht nur teurer, auch dieKluft zwischen den Bundesländern bleibt groß. Am preiswertestentanken Autofahrer laut aktueller ADAC Auswertung inMecklenburg-Vorpommern, das sich deutlich vor die bislang günstigenStadtstaaten schieben konnte. Neues Schlusslicht ist nun Bayern, dasdie rote Laterne vom Saarland übernommen hat.Während Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern derzeit für einenLiter Super E10 im Schnitt mit 1,459 Euro auskommen, müssen Bayernfür die gleiche Menge 1,547 Euro und damit 8,8 Cent mehr bezahlen.Fast ebenso deutlich ist die Differenz bei Diesel: Hier ist der Literin Mecklenburg-Vorpommern mit 1,329 Euro um 8,1 Cent billiger als inBayern (1,410 Euro). Noch im August betrug die Differenz zwischenteuerstem und preiswertestem Bundesland bei beiden Kraftstoffartenlediglich rund sechs Cent.In der aktuellen Untersuchung hat der ADAC am heutigen Dienstag um11 Uhr die Preisdaten von mehr als 14.000 bei derMarkttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet und denBundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eineMomentaufnahme dar. Unkomplizierte und schnelle Hilfe für alleAutofahrer, die beim Tanken sparen wollen, bietet die Smartphone-App"ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen rund um denKraftstoffmarkt gibt es zudem unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell