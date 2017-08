Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Baden-Baden (ots) -So schmeckt der Südwesten: Ab Dienstag, 5. September 2017, drehtes sich in "Kaffee oder Tee" täglich um Spezialitäten aus der Region.Spitzenköche und Experten der Nachmittagssendung im SWR Fernsehenpräsentieren Rezepte und Warenkundetipps zu Produkten und Genüssenaus dem Südwesten. Zu sehen jeweils von 16:05 bis 18 Uhr.Spitzenköche und regionale Spezialitäten Viele regionaleLebensmittel sind aus deutschen Küchen nicht mehr wegzudenken, anderehingegen sind nicht mehr präsent: Ab Dienstag, 5. September 2017,widmet sich "Kaffee oder Tee" bis Ende des Monats dem Thema"Regionale Genüsse" und stellt täglich einen anderen kulinarischenHöhepunkt aus dem Südwesten vor - dabei geht es auch um Lebensmittel,die in Vergessenheit geraten sind. Die Spitzenköche und Experten derSWR Nachmittagssendung präsentieren köstliche Rezepte und geben Tippszur Warenkunde.Start mit Saumagen und SauerkrautsalatDen Auftakt macht am Dienstag, 5. September, Martin Gehrlein miteinem typischen Pfälzer Saumagen und Sauerkrautsalat. Am Mittwoch, 6.September, bereitet Timo Böckle eine waschechte Schwarzwaldforellezu. Weitere kulinarische Höhepunkte der "Regionalen Genüsse" in"Kaffee oder Tee" sind unter anderem Zwiebelkuchen, Ofenschlupferoder Pilzstrudel. Im Laufe des Monats September senden auch dieServiceprogramme der Dritten in der ARD Beiträge zu diesem Thema. Undin den ersten beiden Oktoberwochen sind die "Regionalen Genüsse"täglich Thema im "ARD-Buffet" im Ersten ab 12:15 Uhr. Darüber hinauskann man all die traditionellen Leckereien auf der Website "RegionaleGenüsse" neu entdecken, die die Service-Redaktionen der ARDzusammengetragen haben. Die interaktive Karte ist erreichbar überwww.ard-buffet.de oder www.kaffee-oder-tee.de ."Kaffee oder Tee" - auch bei Facebook und Youtube. Die Sendungenzum Nachschauen gibt's in der SWR Mediathek unter www.swrmediathek.deund unter www.SWR.de/kaffee-oder-teePressekontakt: Kathrin Brunner-Schwer, Telefon 0174-347 3337, Mailkatharinabs@gmx.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell