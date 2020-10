Regional- und Senatswahlen in Tschechien beginnen trotz Corona-Krise

PRAG (dpa-AFX) - Mitten in der Corona-Pandemie beginnen in Tschechien zweitägige Regional- und Senatswahlen.



Die Wahllokale öffnen am Freitag um 14.00 Uhr. Die Bürger können ihre Stimme auch noch am Samstag abgeben. Sie sind angehalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sich die Hände zu desinfizieren und Abstand zu halten. Tschechien kämpft mit massiv gestiegenen Corona-Fallzahlen. Die Regierung hat von Montag an den nationalen Notstand ausgerufen.

Gewählt werden die Vertreter in den 13 Regionen außerhalb der Hauptstadt Prag. Favorit für den Wahlsieg ist nach Umfragen die populistische ANO von Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis. Der Multimilliardär geriet in den vergangenen Tagen allerdings wegen seines zögerlichen Corona-Krisenmanagements unter Druck.

Zudem werden, wie alle zwei Jahre, in einem Drittel der Wahlbezirke die Abgeordneten im Senat neu bestimmt. Es wird mit einer Stichwahl gerechnet. Das Oberhaus des Parlaments hat ein Mitspracherecht bei der Gesetzgebung und kann Verfassungsänderungen verhindern./hei/DP/fba