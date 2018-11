Regional Reit: Lohnt sich das?

Der Kurs der Aktie Regional Reit stand am 05.11.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 101,2 GBP.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Regional Reit liegt mit einer Dividendenrendite von 7,39 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Real Estate"-Branche hat einen Wert von 4,16, wodurch sich eine Differenz von +3,23 Prozent zur Regional Reit-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Regional Reit wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Regional Reit auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Regional Reit erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,32 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 6,03 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -1,71 Prozent im Branchenvergleich für Regional Reit bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,03 Prozent im letzten Jahr. Regional Reit lag 1,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.