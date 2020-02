Regional REIT Ltd: Was war das denn?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Regional REIT Ltd. Die Aktie notiert im Handel am 04.02.2020, 03:53 Uhr, mit 116 GBP.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Regional REIT Ltd einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Regional REIT Ltd jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Regional REIT Ltd damit 20,06 Prozent über dem Durchschnitt (4,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 4,22 Prozent. Regional REIT Ltd liegt aktuell 20,06 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Regional REIT Ltd weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,53 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("") von 4,22 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,31 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Für die Regional REIT Ltd sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Regional REIT Ltd vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Regional REIT Ltd. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 0 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -100 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 116,4 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".