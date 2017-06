Region mit neuem Gesicht - Weiteres Abkommen zur Braunkohle-Sanierung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Umwandlung der vom Braunkohletagebau in Ostdeutschland hinterlassenen Mondlandschaften in Badeseen oder Gewerbegebiete ist einen weiteren Schritt vorangekommen.



Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sowie die Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen unterzeichneten am Freitag in Berlin ein Abkommen zur Finanzierung der Rückbaumaßnahmen in Höhe von 1,23 Milliarden Euro. "Bund und Länder bekennen sich zur gemeinsamen Fortführung dieser Aufgaben", sagte Schäuble.

Nach der Wende waren zahlreiche Tagebaue in Ostdeutschland aus DDR-Zeiten stillgelegt worden. Um diese Flächen zu sanieren, schlossen Bund und Länder ein Verwaltungsabkommen, das die Finanzierung regelt. Seit 1990 haben beide Seiten mehr als 10 Milliarden Euro investiert. In den Revieren entstanden Seenlandschaften sowie Gewerbe- und Industriestandorte.

"Eine ganze Region hat ein neues Gesicht bekommen", sagte der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD). Alle Beteiligten betonten jedoch, es gebe noch weitere Herausforderungen. In den kommenden Jahren stünden vor allem Maßnahmen im Boden-, Gewässer und Naturschutz an, sagte Hendricks./wim/DP/jha