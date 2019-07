Region Neckar-Alb: Hochschulen melden Rekord bei Drittmitteln

Tübingen (ots) - +++ Hochschulen in der Region Neckar-Alb nehmenmehr als 700 Mio. Euro Drittmittel ein +++ Die DeutscheForschungsgemeinschaft DFG finanziert den Löwenanteil von 38,1Prozent +++ Jeder Euro an Grundausstattung bringt für die Hochschulenrechnerisch 45 Cent zusätzlich +++Die Hochschulen in der Region Neckar-Alb erhalten immer mehrDrittmittel. Erstmals haben diese Zuwendungen 2017 die Schwelle von700 Mio. Euro überschritten. Der durchschnittliche jährliche Zuwachsbeträgt 16 Prozent. Damit stammt fast jeder dritte Euro, den dieHochschulen erhalten, aus zusätzlichen Einnahmen. Dabei spielt auchdie private Wirtschaft eine große Rolle. Die enge Vernetzung zwischenWirtschaft und Wissenschaft zieht Unternehmen an, die sich in derRegion ansiedeln wollen. Das ergibt sich aus der Studie"Wirtschaftsfaktor Wissenschaft", vorgelegt von der Industrie- undHandelskammer Reutlingen und der Ruhr-Universität Bochum.Die Deutsche Forschungsgemeinschaft stemmt den größten Anteil anden Drittmitteln, die in die Region Neckar-Alb fließen. Mehr als 81Mio. Euro der insgesamt verfügbaren 213 Mio. Euro hat die DFG an diehiesigen Hochschulen überwiesen. Das entspricht einer Quote von 38,1Prozent und liegt damit rund 5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt imübrigen Baden-Württemberg. Auf der zweiten Position stehen diegewerbliche Wirtschaft und nicht-öffentliche Geber. Sie beteiligensich mit 19,8 Prozent und leisten damit einen wichtigen Beitrag."Unsere Hochschulen sind lokal sehr gut verankert und bieten vielespannende Forschungsprojekte, an denen sich hochkarätigeInstitutionen und private Unternehmen beteiligen wollen", erklärtJennifer Muffler, Projektmanagerin Standortmarketing bei derStandortagentur Neckar-Alb.Drittmittel entwickeln sich für viele Universitäten zu einerwichtigen Einnahmequelle. Muffler weist aber auch darauf hin, dasseine verteilte Finanzierung durch Drittmittel und Bund wichtig sei.Eine gute finanzielle Ausstattung der Hochschulen wirkevertrauensbildend und zeige, dass die Länder nicht nur auf fremdeMittel aus sind, um den Forschungsstandort Deutschland zufinanzieren. Zudem bestehe ein Zusammenhang zwischen genehmigtenGrundmitteln und eingeworbenen Drittmitteln, wie die Studie zeigt.Jeder Euro, den das Land in die Region Neckar-Alb investiert, erhöhtsich so um 45 Cent. Damit liegt die Hebelwirkung 12 Cent höher als inganz Baden-Württemberg. "Geld für unsere Hochschulen zahlt sichbesonders aus", freut sich Muffler.Das strahlt auch auf die Lehre ab. Seit fünf Jahren schon steigendie Ausgaben der Hochschulen in der Region Neckar-Alb - und zwar umdurchschnittlich 19 Prozent jährlich. Inzwischen liegt dasHaushaltsvolumen bei mehr als 680 Mio. Euro. Zum Vergleich: Imgesamten Bundesland gehen die Mittel sogar seit 2015 jedes Jahr zwarnur leicht aber stetig zurück. Weil die hiesigen Kassen sich immermehr füllen, können die Hochschulen weiter investieren,beispielsweise in Personal. 2013 noch bei 300 Mio. Euro liegen dieAusgaben jetzt bei fast 400 Mio. Euro pro Jahr. "Unsere Hochschulensind forschungsstark und inzwischen auch ein wesentlicher regionalerWirtschaftsfaktor", sagt Jennifer Muffler von der StandortagenturNeckar-Alb.Wie die Bochumer Ruhr-Universität ausgerechnet hat, fließen 612Mio. Euro in die Region zurück, die allein die Beschäftigten undStudierenden an den Hochschulen durch Konsum auslösen sowie durchSachmittel und Investitionen, für die Geld ausgegeben wird. DerNachfrageimpuls liege sogar noch darüber, so die Studienautoren. Weilin anderen Sektoren Vorleistungen ausgelöst werden, könne sich dieRegion Neckar-Alb über 819 Mio. Euro an positiven Effekten freuen."Wer nach einem neuen Standort für sein Unternehmen sucht, wird vorallem auch abseits teurer Großstädte fündig", sagt Jennifer Muffler."Die Region Neckar-Alb ist die Standortwahl für Unternehmen, die nacheinem attraktiven Umfeld suchen und gut ausgebildete Absolventendirekt von den Hochschulen rekrutieren wollen."Über die StudieDie Studie "Wirtschaftsfaktor Wissenschaft in der RegionNeckar-Alb" wurde im Auftrag der IHK Reutlingen vom Institut fürangewandte Innovationsforschung der Universität Bochum erstellt. Siekann kostenlos unter https://neckaralb.de/01 auf der Seite derStandortagentur Tübingen - Reutlingen - Zollernalb GmbHheruntergeladen werden.Über die Standortagentur Neckar-AlbDie Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Zollernalb GmbH hatden Auftrag, die Stärken der Wirtschaftsregion im In- und Ausland zuvermarkten. Ziel ist es, das internationale Wirtschaftsprofil vonNeckar-Alb innerhalb der Europäischen Metropolregion Stuttgart zustärken und zu zeigen, wie attraktiv die Region alsWirtschaftsstandort ist. Im Vordergrund der Aktivitäten stehen dieSchlüsselbranchen Maschinenbau, Automotive, Medizintechnik,Technische Textilien, Biotechnologie sowie Holz und regenerativeEnergien. 