Region Neckar-Alb: 31 Prozent mehr Studierende in nur zehn Jahren

Reutlingen (ots) - Die Region Neckar-Alb boomt, vor allem beimakademischen Nachwuchs. 36.200 Studierende sind an den Hochschulen imLandkreis Tübingen, Reutlingen und im Zollernalbkreis eingeschrieben.Das entspricht einer Zunahme von 31 Prozent in nur zehn Jahren. Sechsvon zehn Einwohnern im Alter zwischen 18 und 25 Jahren studieren. DieRegion liegt damit auf dem gleichen Niveau wie Köln oder München undmacht sich damit auch als Firmenstandort interessant. Das zeigt dieStudie "Wirtschaftsfaktor Wissenschaft" der Industrie- undHandelskammer Reutlingen und der Ruhr-Universität Bochum.Vergleichsweise stark schneiden humanistische Studiengänge ab.8.400 junge Menschen studieren Sprach-, Kultur- oderGeisteswissenschaften. 3.900 sind in Humanmedizin eingeschrieben oderin einem gesundheitswissenschaftlichen Studiengang. DieStudierendenanteile liegen mit 23 Prozent und 11 Prozent damitdoppelt so hoch wie im übrigen Baden-Württemberg. Wie im ganzen Landstehen die sogenannten MINT-Studiengänge mit 34 Prozent an derSpitze, gefolgt von den Rechts-, Wirtschafts- undSozialwissenschaften mit 28 Prozent. "Wir freuen uns über die sehrausgewogene Verteilung bei den unterschiedlichen Studienangeboten",sagt Jennifer Muffler, Projektmanagerin Standortmarketing bei derStandortagentur Neckar-Alb.Die Studierenden profitieren zudem von einer überdurchschnittlichguten Betreuung. Bundesweit muss sich jede Professorin und jederProfessor rechnerisch um rund 62 Studierende kümmern. In der RegionNeckar-Alb sind es dagegen nur 46 zu betreuende Jungakademiker. Damitliegen die hier ansässigen Hochschulen sogar noch unter der Quote,die für das ganze Bundesland gilt. Im übrigen Baden-Württembergkommen gut 50 Studierende auf einen Professorenstelle. Das wirkt sichauch auf die Qualität der Abschlüsse aus. Weniger als die Hälfte gibtsich mit einem Bachelor-Abschluss zufrieden. Bei den Doktorandenliegt die Quote fast doppelt so hoch wie an anderen Standorten inBaden-Württemberg. "Bei der Bildung ist die Region Neckar-Alb einHidden Champion", freut sich Jennifer Muffler.Die guten Bedingungen ziehen auch immer mehr Interessenten aus demUmland an. Gerade für höhere Abschlüssen wie Staatsexamen oderPromotion entscheiden sich mehr als 80 Prozent der Studierenden ausBaden-Württemberg, Deutschland oder aus dem Ausland in die RegionNeckar-Alb zu gehen. Mehr als 34 Prozent der Doktoranden stammen ausanderen Ländern, mehr als im Durchschnitt aller anderen Hochschulendes Bundeslandes. Jedoch verlassen viele Absolventen die Region nachdem Studium wieder. Dennoch: Ein Fünftel bleibt. "Die Regioninsgesamt profitiert", erklärt Jennifer Muffler. "Gemeinsam mit denFirmen aus der Region können wir aber noch mehr tun, um die klügstenKöpfe zu halten."Zwischen den Neckar-Alb-Hochschulen und der Wirtschaft bestehenbeispielsweise heute schon Kooperationen mit einem Gesamtvolumen von14,6 Mio. Euro. Mehr als 30 Prozent davon landen bei Unternehmen ausder Region. Umgekehrt investiert die hiesige Wirtschaft nur knapp 20Prozent des rund 16,5 Mio. Euro großen Förderungstopfes inKooperationen mit Hochschulen aus der Region Neckar-Alb. Dadurchentgehen den Hochschulen fast 1,7 Mio. Euro. "Unsere Hochschulenmüssen sich noch besser mit der Wirtschaft vernetzen und gemeinsammit den Firmen daran arbeiten, interessante Kooperationen zuentwickeln", so Jennifer Muffler. "Je mehr wir bei Bildung undForschung zu bieten haben, desto eher zieht das auch Unternehmen an,die sich gerade nach einem attraktiven neuen Standort umsehen."Über die StudieDie Studie "Wirtschaftsfaktor Wissenschaft in der RegionNeckar-Alb" wurde im Auftrag der IHK Reutlingen vom Institut fürangewandte Innovationsforschung der Universität Bochum erstellt. Siekann kostenlos unter https://neckaralb.de/01 auf der Seite derStandortagentur Tübingen - Reutlingen - Zollernalb GmbHheruntergeladen werden.Über die Standortagentur Neckar-AlbDie Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Zollernalb GmbH hatden Auftrag, die Stärken der Wirtschaftsregion im In- und Ausland zuvermarkten. Ziel ist es, das internationale Wirtschaftsprofil vonNeckar-Alb innerhalb der Europäischen Metropolregion Stuttgart zustärken und zu zeigen, wie attraktiv die Region alsWirtschaftsstandort ist. Im Vordergrund der Aktivitäten stehen dieSchlüsselbranchen Maschinenbau, Automotive, Medizintechnik,Technische Textilien, Biotechnologie sowie Holz und regenerativeEnergien. Der Standortagentur gehören 32 Städte und Gemeinden, diedrei Landkreise der Region, der Regionalverband Neckar-Alb sowie dieHandwerkskammer Reutlingen und die IHK Reutlingen an.