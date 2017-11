Regina Poersch: Wurden Wählerinnen und Wähler absichtlich getäuscht?

Kiel (ots) - Zur geplanten Schiffsicherheitsverordnung erklärt dietourismuspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Regina Poersch:Während am Montag das Bundesverkehrsministerium noch verkünden ließ,dass eine Unterzeichnung der Schiffsicherheitsverordnung nichtanstehe, ist es zwei Tage später schon bittere Realität: Deramtierende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt setzt dieumstrittene Verordnung doch in Kraft. Offenbar war der Aufschub vonAlexander Dobrindt nichts weiter als ein taktisches Manöver, um dasThema aus dem Wahlkampf für den Bundestag rauszuhalten. Aufgrunddieses Vorganges steht der Verdacht der gezielten Wählermanipulationim Raum. Nachdem sich an der Person Alexander Dobrindts viel vomberechtigten Zorn der Traditionsschiffer festgemacht hat, ist diesermittlerweile als neuer CSU-Landesgruppenchef fein raus. Am Resultatändert sich aufgrund der Personalrochade jedoch nichts: DieUnsicherheit und das Bangen für unsere Traditionsschiffe geht weiter,denn die neue Schiffsicherheitsverordnung könnte das Aus für siebedeuten. Was macht Daniel Günther eigentlich? Anstatt in Berlin vonBalkonen zu winken sollte er sich in dieser Frage lieber bei seinenParteifreunden durchsetzen. Wir fordern in dieser Sache eineeindeutige Lösung zu Gunsten unserer Traditionsschifffahrt. Unsermaritimes-kulturelles Erbe darf nicht in Gefahr gebracht werden.Dafür steht die SPD. Unzweifelhaft ist die Sicherheit von Fahrgästenund Besatzung von Traditionsschiffen ein hohes Gut. Dennoch müssenSicherheitsvorschriften auch immer in der Praxis anwendbar undzielführend sein. Die Zukunft der weltbekannten Windjammerparade undaller Museumshäfen, die das Gesicht unserer Küsten prägen, hängendavon ab!Pressekontakt:Pressesprecher:Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell