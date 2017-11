Regina Poersch: Die SPD ist gegen eine Ladenöffnung an Heiligabend

Kiel (ots) - Zu der Frage, ob Lebensmittelhändler an Heiligabend2017 öffnen sollen, obwohl es ein Sonntag ist, erklärt dietourismuspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion ReginaPoersch:"Wir begrüßen, dass viele Unternehmen in Schleswig-Holsteinbereits angekündigt haben, am Sonntag, dem 24. Dezember geschlossenzu bleiben. Es ist richtig, am Vormittag des Vierten Advents undHeiligabend den Beschäftigten Erholung und Zeit mit der Familie zuermöglichen. Die SPD richtet sich daher mit dem Appell an denschleswig-holsteinischen Einzelhandel, von der Möglichkeit derLadenöffnung an Heiligabend keinen Gebrauch zu machen. AktuelleUmfragen zu diesem Thema zeigen, dass auch die große Mehrheit derDeutschen der Meinung ist, dass die Geschäfte am Heiligabendgeschlossen bleiben sollen. Wir bitten alle Verbraucherinnen undVerbraucher herzlich darum, Lebensmitteleinkäufe für die Feiertagerechtzeitig zu planen und in der Zeit vor dem 24. Dezember zuerledigen! Wir denken, dass es Beschäftigten im Einzelhandel andiesem Feiertag zusteht ihn voll und ganz mit ihrer Familieverbringen und das Fest vorzubereiten zu können."Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell