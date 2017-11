Regina Poersch: Kürzung des EU-Haushalts ist für uns nicht akzeptabel

Kiel (ots) - Nicht erst seit dem Brexit fragen wir uns, wie es mitder EU weitergeht, diesem einzigartigen Friedens- undWohlstandsprojekt. Das gilt auch für den europäischen Finanzrahmen.Bereits bei den Verhandlungen zum Finanzrahmen für die aktuelleFörderperiode 2014-2020 musste Schleswig-Holstein mit weniger Mittelnauskommen. Man hatte Großbritannien und dem damaligen PremierministerDavid Cameron das Zugeständnis gemacht, unter 1 % des BIP zu bleiben.Damit sollte das Vereinigte Königreich in der EU gehalten werden. Na,das hat ja super funktioniert! Heute stehen wir wieder vor dergleichen Frage und deshalb begrüßen wir die von der EuropäischenKommission angestoßene Debatte zur Zukunft der EU-Finanzen. Eineweitere Kürzung des EU-Haushalts und der Beiträge derMitgliedsstaaten unter 1% Bruttoinlandsprodukt sind für uns nichtakzeptabel. Und: Nicht weniger, sondern mehr gemeinsames Handeln mussunser Ziel sein! Deshalb fordern wir die Landesregierung dazu auf,sich im Bundesrat für eine auskömmliche Ausstattung des EU-Haushaltseinzusetzen. Die Debatte befindet sich erst am Anfang. Auch imEuropaausschuss haben wir den Faden aufgenommen. Mein Dank geht andieser Stelle an den Kollegen Andresen.Nicht nur um die Höhe des EU-Haushaltes insgesamt, sondern auchum die Verteilung der Finanzen auf die Mitgliedstaaten und Regionenund die Ausrichtung der Förderprogramme wird alle 5 Jahre neuverhandelt. Und das Ringen darum beginnt jetzt. Dabei geht es umpolitische Gestaltung und wir wollen, dass das Land sich in dieseDebatte aktiv einbringt, für einen möglichst hohen Anteil anFördermitteln für die Weiterentwicklung in unserem Land und in derdeutsch-dänischen Grenzregion, in der Nord- und Ostseeregion, fürweniger Bürokratie bei Beantragung und Abwicklung der Projekte, undfür Förderprogramme, die auf die zentralen Zukunftsfragen Antwortengeben, die sozial, solidarisch, nachhaltig, und innovativausgerichtet sind. Nur wenn es uns gelingt ein solches Europa zuschaffen, sozial, solidarisch, nachhaltig und innovativ, nur dannwerden wir das großartige Friedensprojekt auch für kommendeGenerationen bewahren.Und obwohl wir erst am Anfang stehen, wissen wir schon heute umdie Bedeutung der für Schleswig-Holstein so essentiellen Bereiche wie- die Ausgestaltung des Europäischen Sozialfonds,- die Wirtschafts- und Tourismusentwicklung,- die zukünftige Agrarpolitik und die damit verbundene Frage, obwir es schaffen, eine Stärkung der ländlichen Räume zu verabreden,auch wenn dies zu Lasten der Direktzahlungen an Landwirtinnen undLandwirte gehen sollte.Wir müssen den europäischen Mehrwert der europäischenKohäsionspolitik sichtbar machen! Unsere grenzüberschreitendeZusammenarbeit mit Dänemark ist ein gutes Beispiel! Der ersteeuropäische Mehrwert ist zweifellos der Frieden. Aber auch dergesellschaftliche Zusammenhalt und die soziale Sicherung sind zunennen.Ein Blick in den Koalitionsvertrag lässt Schlimmes ahnen. KeinLandesgeld für europäische Projekte, wenn EU-Mittel schrumpfen oderwegfallen! Das ist verantwortungslos! Wie Sie das den Projektträgernerklären wollen, ist Ihre Sache. Ich mag mir ein Schleswig-Holsteinohne ESF-geförderte Projekte wie Frau und Beruf oder auch dieBerufsbildungsstätte der Handwerkskammer Lübeck hier in Kiel nichtvorstellen!Es widerspricht dem europäischen Gedanken, gute europäischeProjekte am Ende "verhungern" zu lassen!Zu guter Letzt jedoch zeigt sich am gemeinsamen EU-Haushalt, wiesolidarisch die zukünftig 27 Mitgliedsstaaten miteinander umgehen.Die Friedrich-Ebert-Stiftung kommt in ihrer aktuellenAcht-Länder-Studie zur "EU nach dem Brexit" zu dem Ergebnis, dasssich in Deutschland acht von zehn Befragten für eine stärkereZusammenarbeit der EU-Staaten aussprechen.Der Brexit und die Diskussionen drum herum führen dazu, dass dieSensibilität für die Vorzüge der EU deutlich zugenommen hat. Mit derEU verbinden die Bürgerinnen und Bürger heute (anders als noch 2015)wieder mehrheitlich Begriffe wie "Chancen" statt "Risiken", sieverbinden mit der EU "steigenden Wohlstand" anstelle von "sinkendemWohlstand". Deshalb noch einmal: Nicht weniger, sondern mehrgemeinsames Handeln muss unser Ziel sein! Das ist unser Verständnisvon Solidarität und europäischem Mehrwert, von dem Schleswig-Holsteinprofitiert. Um jeden Cent lohnt es sich zu kämpfen!Pressekontakt:Pressesprecher: Heimo Zwischenberger (h.zwischenberger@spd.ltsh.de)Original-Content von: SPD-Landtagsfraktion SH, übermittelt durch news aktuell