Regina Miracle: Pleite oder Chance?

Am 07.02.2020, 17:06 Uhr notiert die Aktie Regina Miracle an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 4.6 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Unser Analystenteam hat Regina Miracle auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Regina Miracle-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 5,44 HKD. Der letzte Schlusskurs (4,61 HKD) weicht somit -15,26 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (4,72 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,33 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Regina Miracle-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Regina Miracle-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Regina Miracle-Aktie hat einen Wert von 73,08. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (59,02). Der RSI25 liegt bei 59,02, was bedeutet, dass Regina Miracle hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Regina Miracle.

3. Dividende: Regina Miracle schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,68 % und somit 19,8 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 21,48 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".