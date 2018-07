Regina Miracle: Aktienanalyse vom 23.07.2018: Ist das noch normal?

An der Börse Hong Kong schloss die Regina Miracle-Aktie am 20.07.2018 mit dem Kurs von 5,99 HKD. Die Regina Miracle-Aktie wird dem Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter" zugeordnet.Regina Miracle haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Regina Miracle weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,25 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Apparel & Textile Products") von 2,41 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,16 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

