Regierungssprecherin kommentiert Bericht zu Maaßen nicht

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich im Streit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen offiziell noch nicht festgelegt.



Einen Bericht der "Welt", wonach sich die Kanzlerin dafür entschieden haben soll, dass Maaßen gehen müsse, wollte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Montag in Berlin nicht kommentieren. Merkel, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und SPD-Chefin Angela Nahles wollen über Maaßen am Dienstag ein weiteres Gespräch führen.

Die SPD verlangt einen Abgang Maaßens. Ausgangspunkt der Debatte waren dessen Äußerungen, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen "gute Gründe" dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video "um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken".

In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber. Nach der Tat war es zu Demos von Rechtsgerichteten, Neonazis, Gegnern der Flüchtlingspolitik sowie zu Gegenprotesten gekommen. Dabei kam es auch zu fremdenfeindlichen Übergriffen./abc/DP/nas