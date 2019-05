Regierungsnahe Prognose: Orban-Partei kommt in Ungarn auf 56 Prozent

BUDAPEST (dpa-AFX) - Die rechtsnationale Fidesz-Partei hat nach einer Telefonumfrage regierungsnaher Wahlforscher die Europawahl am Sonntag in Ungarn klar für sich entschieden.



Die Partei von Ministerpräsident Viktor Orban soll 56 Prozent der Stimmen erhalten haben, teilte das Institut Nezöpont am Sonntagabend nach Schließen der Wahllokale um 19.00 Uhr mit. Um den zweiten Platz würden sich nach diesen Angaben die beiden linken Parteien MSZP und DK mit jeweils 10 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Die staatliche Wahlkommission wollte aussagekräftige Ergebnisse um 23.00 Uhr veröffentlichen. Die Wahlbeteiligung fiel höher aus als bei jeder bisherigen Europawahl. Um 18.30 lag sie bei 42 Prozent und damit um 14 Prozentpunkte über der von 2014.

Medienberichten zufolge dürfte es der Fidesz-Partei gelungen sein, in den ländlichen Gebieten mehr Wähler zu mobilisieren als bisher. Die Beteiligung in Städten und Regionen, in denen Fidesz besonders stark ist, lag teilweise weit über dem Landesschnitt. 2014 war Fidesz auf 51 Prozent der Stimmen gekommen und hatte 12 von 21 ungarischen Mandaten errungen./gm/DP/edh