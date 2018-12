Regierungskrise in Belgien wegen UN-Migrationspakt

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Ein Streit über den umstrittenen UN-Migrationspakt hat in Belgien eine Regierungskrise ausgelöst. Die flämische N-VA, die den UN-Vertrag kategorisch ablehnt, erklärte ihren Austritt aus der aus vier Parteien bestehenden Koalition. Belgiens Vizepremierminister Jan Jambon bestätigte den Rückzug seiner Partei aus der Regierung dem Sender VRT. Der belgische Premierminister Charles Michel, der den Migrationspakt wie ein Großteil des Parlaments unterstützt, will übereinstimmenden Medienberichten an der Spitze einer Minderheitsregierung weiter regieren.

Er will den rechtlich nicht bindenden Pakt demnach am Montag in Marrakesch unterzeichnen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur