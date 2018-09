Regierungsentwurf zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen ist verfassungswidrig

Berlin (ots) -Der Regierungsentwurf des "Gesetzes zur Vermeidung vonUmsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zurÄnderung weiterer steuerlicher Vorschriften" ist in der jetzigen Formverfassungswidrig. Zu diesem Ergebnis kommt das durch denBundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V. (bevh) in Auftraggegebene Gutachten des renommierten Steuerrechtsexperten Prof. Dr.Ulrich Hufeld, welches heute veröffentlicht wurde.Das Gutachten stellt klar, dass der Gesetzgeber selbstverständlichdie Berechtigung besitzt, im Onlinehandel Vorsorge zur Sicherstellungder Umsatzbesteuerung zu treffen. Dabei darf er auch Marktplätze miteinbeziehen. Dies ist auch in Teilen mit dem Regierungsentwurfgelungen. Der Entwurf missachtet allerdings verfassungsmäßigeGrundsätze des Steuerverfahrensrechts. Der Gesetzgeber hat sich auchnicht mit der Frage von Entschädigungsleistungen auseinandergesetzt,was aber dringend geboten wäre."Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass Wettbewerbsgleichheitbesteht und alle Unternehmer die Umsatzsteuer abführen", betontChristoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh. "DieZielrichtung des Gesetzgebers, Umsatzsteuerausfälle iminternationalen Marktplatzgeschäft zu verhindern, ist schon ausGründen der Wettbewerbsgleichheit absolut richtig. Aber nicht so! Eskann nicht sein, dass der Staat sich komplett aus seinerVerantwortung verabschiedet."Das Gutachten zeigt auch Möglichkeiten auf, inwieweit eineverhältnismäßige und damit verfassungsrechtlich zulässigeZielerreichung gelingen könnte. Der bevh unterbreitet auf dieserGrundlage folgende Vorschläge:- Als Alternative zu dem geplanten Vorhaben wäre grundsätzlichauch ein sogenanntes Split Payment-Verfahren, das heißt eineAufteilung der Zahlungen in den Nettoanteil an den Händler und dieUmsatzsteuer an den Fiskus, denkbar.- Vor der "großen Keule", der generellen gesetzlichenVerpflichtung, wäre ein weniger einschneidendes Verfahren wie etwaein geregelter Informationsaustausch zwischen Finanzbehörden undBetreibern sowie darauf gestützte "Anordnungen" denkbar. Solchebehördliche Anordnung würde gewährleisten, dass dieMarktzugangsregulierung ein öffentlich-rechtlicher und mit den dafürvorgesehen rechtlichen Möglichkeiten angreifbarer Rechtsakt bleibt.- Rechtsstaatlich ist es geboten, eine solche intensiveInanspruchnahme Dritter für staatliche Aufgaben daran zu knüpfen,dass diese nicht entschädigungslos erfolgt. Dieser anerkannteGrundsatz findet sich zum Beispiel in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 i.V.m.§ 23 des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes und sollte auchfür den hier geplanten staatlichen Eingriff in das PrivateigentumDritter festgelegt werden.- Statt einer unverhältnismäßigen, weil allumfassendenVerpflichtung zur Überwachung aller Marktplatzteilnehmer, sei esgewerblich oder privat, empfiehlt sich die gesetzliche Festlegung undBezifferung einer auf die eigene Plattform bezogenenBobachtungsschwelle. Einen im Effekt vergleichbaren Schwellenwertkennt das Umsatzsteuerrecht schon, zum Beispiel für Umsätzesogenannter Kleinunternehmer (§ 19 Abs. 1 Satz 1 UStG: grundsätzlicheNichterhebung der Umsatzsteuer bei Umsatz bis 17.500 Euro imvorangegangenen Jahr).- Auf jeden Fall aber und nicht anders denkbar für das hierbetroffene Massengeschäft des digitalen Handels: Die Schaffung einerfunktionstüchtigen elektronischen Abfragemöglichkeit für diebetroffenen Marktplätze und Plattformen beim zuständigenBundeszentralamt für Steuern (§ 22f Abs. 1 Satz 6 UStG-E) alsVoraussetzung für das und damit zeitlich noch vor dem Inkrafttretender neuen Verpflichtungen.Im Vorfeld hatte der bevh schon mehrfach einzelne Punkte desGesetzesentwurfs kritisiert; besonders, dass es auf absehbare Zeitkein solches elektronisches Verfahren geben wird, obwohl der Entwurfein solches Verfahren selbst vorsieht. Statt dass der Staat selbstseine "Hausaufgaben" in Sachen Digitalisierung macht, nimmt er dieprivate Wirtschaft in die Pflicht. Zudem gibt es Unklarheiten: So,welche Dienste überhaupt "elektronische Marktplätze" sind. Auchbleiben die Marktplätze in der Frage, wann gewerbliches und damitsteuerlich relevantes Handeln vorliegt, völlig im Dunkeln, wenn derGesetzgeber nicht, wie angeregt, Grenzwerte angibt. Auch dasGutachten empfiehlt die Festlegung eines gesetzlichen Grenzwertes."Dies ist dringend geboten, um das flächendeckende Monitoring der alsPrivatteilnehmer registrierten Nutzer auf ein verhältnismäßiges Maßzurückzuschneiden", erläutert Prof. Dr. Ulrich Hufeld, Professor fürÖffentliches Recht und Steuerrecht an der Helmut-Schmidt-UniversitätHamburg.Über den bevhDer Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.(bevh) ist die Branchenvereinigung der Interaktiven Händler (d.h. derOnline- und Versandhändler). Neben den Versendern sind dem bevh auchnamhafte Dienstleister angeschlossen. Nach Fusionen mit demBundesverband Lebensmittel-Onlinehandel und dem Bundesverband derDeutschen Versandbuchhändler, repräsentiert der bevh die kleinen undgroßen Player der Branche. Der bevh vertritt die Brancheninteressenaller Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber sowie Institutionen ausPolitik und Wirtschaft. Darüber hinaus gehören die Information derMitglieder über aktuelle Entwicklungen und Trends, die Organisationdes gegenseitigen Erfahrungsaustausches sowie eine fachliche Beratungzu den Aufgaben des Verbands.Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Friedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinSusan SaßTel.: 030 20 61 385 16Mobil: 0162 252 52 68susan.sass@bevh.orgOriginal-Content von: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh), übermittelt durch news aktuell