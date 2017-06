Regierungschefs wollen mehr Versicherungsschutz gegen Unwetter

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ministerpräsidenten der Länder wollen die Bürger dazu anhalten, sich vermehrt gegen Naturgefahren zu versichern.



Bei ihrer Konferenz am Donnerstag in Berlin votierten sie einstimmig für einen entsprechenden Vorschlag aus Baden-Württemberg, wie ein Sprecher von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte. Demnach sollen bei der Vergabe staatlicher Soforthilfen bei Unwetterschäden nur noch solche Bürger zum Zuge kommen, die sich zuvor erfolglos um eine Versicherung bemüht haben oder denen ein Versicherungsangebot zu wirtschaftlich unzumutbaren Bedingungen angeboten wurde. "Unbeschadet davon bleiben Härtefallregelungen im Einzelfall", heißt es in dem Beschluss./bg/DP/jha